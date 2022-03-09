Як до мавзолею: у Москві навіть серед ночі – величезні черги до банкоматів

9 березня 2022 , 01:57
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Джерело:

телеграм NEXTA Live

Після новин від Центробанку Росії про обмеження зняття валюти росіяни знову запанікували. І правильно, адже незабаром російським банкам вже нічого буде видавати своїм клієнтам.

А тим часом щонайменше москвичі терміново побігли до банкоматів – аби встигнути зняти бодай якісь гроші. Відео на доказ цього опублікували у мережі. 

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Росіяни побігли до банкоматів

У Москві – черги до банкоматів навіть уночі. Майже як до мавзолею. Чому так?

  • Бо Центробанк Росії заборонив банкам продавати валюту населенню.
  • І заборонив видавати з власних рахунків понад 10 тисяч доларів.
  • Євро взагалі зняти неможливо – хіба в еквіваленті у доларах чи рублях.

Захід, нагадаємо, ще раніше заборонив завозити до Росії готівкову валюту.

Санкції діють!

Відео з Москви – показова черга до банкомата:

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Автор: Олесь Друкач