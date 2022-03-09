Як до мавзолею: у Москві навіть серед ночі – величезні черги до банкоматів

Після новин від Центробанку Росії про обмеження зняття валюти росіяни знову запанікували. І правильно, адже незабаром російським банкам вже нічого буде видавати своїм клієнтам.

А тим часом щонайменше москвичі терміново побігли до банкоматів – аби встигнути зняти бодай якісь гроші. Відео на доказ цього опублікували у мережі.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Росіяни побігли до банкоматів

У Москві – черги до банкоматів навіть уночі. Майже як до мавзолею. Чому так?

Бо Центробанк Росії заборонив банкам продавати валюту населенню.

І заборонив видавати з власних рахунків понад 10 тисяч доларів.

Євро взагалі зняти неможливо – хіба в еквіваленті у доларах чи рублях.

Захід, нагадаємо, ще раніше заборонив завозити до Росії готівкову валюту.

Санкції діють!

Відео з Москви – показова черга до банкомата:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!