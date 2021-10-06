Росії невигідно збільшувати транзит газу через Україну, – Путін

Президент Росії заявив, що "Газпрому" невигідно нарощувати транзиту газу до Європи через українську територію. Мовляв, транспортування іншими маршрутами росіянам виходить набагато дешевше.

У Москві назвали спекуляціями дискусії навколо транзиту газу через українську територію. Путін каже, що за останні 9 місяців "Газпром" лише збільшив прокачку газу через Україну на 8% і навіть перевищує свої зобов'язання.

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Путін каже, що "Газпром" виконує свої зобов'язання

Наші контрактні зобов'язання щодо постачання через ГТС України – 40 мільярдів кубічних метрів газу на рік, і за 9 місяців поточного року Газпром збільшив ці поставки, цю прокачку через транспортну систему України більш ніж на 8%,

– заявив Путін.

У Кремлі кажуть, що транзит газу через Україну – невигідний

Глава держави-агресорки переконує, що "Газпрому" економічно невигідно збільшувати транзит через Україну – мовляв, це занадто дорого. За словами Путіна, прокачка по нових системах дешевша на 3 мільярди в рік.

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