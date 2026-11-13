У Москві підірвали авто експрессекретаря Азарова: Заворотний впав у кому після вибуху

У Москві з'явилися нові подробиці підриву автомобіля колишнього прессекретаря експрем'єра України Миколи Азарова Сергія Заворотного. Російські медіа повідомляють, що стан постраждалого вкрай тяжкий.

Про це повідомляють російські телеграм-канали Mash та Сирена.

Що відомо про стан Заворотного після вибуху?

За даними російських ЗМІ, Сергій Заворотний перебуває в реанімації після підриву його автомобіля в Москві. Телеграм-канал 112 та видання "Известия" повідомили, що чоловік впав у кому.

Який вигляд має автівка Заворотного після вибуху: дивіться відео

Як стверджує Mash, унаслідок вибуху Заворотний втратив ліву руку, дістав забій головного мозку, переломи ребер і правої ноги. Наразі він перебуває на штучній вентиляції легень.

Російські медіа також повідомляють, що стан чоловіка ускладнюється онкологічним захворюванням. За інформацією Mash, у 2009 році Заворотний переніс операцію через рак нирки третьої стадії, а у 2021 році в нього стався рецидив із метастазами в кістки таза.

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство, вчинений групою осіб загальнонебезпечним способом.

Що відомо про обставини підриву?

Раніше 24 Канал повідомляв про вибух позашляховика Toyota Fortuner у московському районі Чертаново. За попередніми даними, під днищем автомобіля заклали саморобний вибуховий пристрій, який міг спрацювати дистанційно.

Після вибуху правоохоронці обмежили доступ до під'їзду будинку та почали вилучати записи камер відеоспостереження.