У Москві стався вибух на підстанції: причини невідомі

У Росії останнім часом неспокійно. Зокрема, там пролунав вибух на енергетичному об'єкті.

Російські ЗМІ пишуть, що у Москві 30 січня пролунав вибух на підстанції. Він стався приблизно о 8:30 за московським часом, передає 24 Канал.

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Причини невідомі

Вибух на підстанції у районі Щербинка. Деталі інциденту невідомі.

Також невідомо, що спричинило вибух. Водночас у соцмережах вже висувають кілька версій: коротке замикання, влучання блискавки та несправність трансформатора.

Водночас у московському МНС повідомили, що жодних звернень не було.

Відео із вибухом потрапило у соцмережі. На записі можна побачити, як в один момент щось спалахує. Ймовірно, вибух був доволі сильним.

У Москві на підстанції стався вибух: дивіться відео

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