Згоріла від "патріотизму": у Москві спалили автівку з літерою "Z"

У Москві згоріла автівка з буквою "Z", яку зробили символом російського вторгнення в Україну. Цілком ймовірно, що автівку підпалили.

Тепер, за даними рос ЗМІ, вона стоїть посеред вулиці. Проте, найімовірніше, більше не поїде, інформує 24 Канал.

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Що відомо про нещасну російську автівку

На Москві спалили автівку з літерою "Z". Як кажуть, згорів від патріотизму!

– зауважив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Російські пропагандисти розповіли, що автівка згоріла на Алтуф'євському шосе. Попередньо відомо, що це позашляховик Toyota Land Cruiser.

Саме на ньому власники-"патріоти" написали літери "Z". Також пропагандисти показали кадри, на яких помітно, що залишилось від автомобіля.

В Москві згоріла чергова автівка з літерою "Z": дивіться відео

Інциденти в росіян через літеру "Z": коротко