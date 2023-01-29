Згоріла від "патріотизму": у Москві спалили автівку з літерою "Z"

29 січня 2023, 17:05
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У Москві згоріла автівка з буквою "Z", яку зробили символом російського вторгнення в Україну. Цілком ймовірно, що автівку підпалили.

Тепер, за даними рос ЗМІ, вона стоїть посеред вулиці. Проте, найімовірніше, більше не поїде, інформує 24 Канал

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Що відомо про нещасну російську автівку 

На Москві спалили автівку з літерою "Z". Як кажуть, згорів від патріотизму!
– зауважив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Російські пропагандисти розповіли, що автівка згоріла на Алтуф'євському шосе. Попередньо відомо, що це позашляховик Toyota Land Cruiser.

Саме на ньому власники-"патріоти" написали літери "Z". Також пропагандисти показали кадри, на яких помітно, що залишилось від автомобіля.

В Москві згоріла чергова автівка з літерою "Z": дивіться відео

Інциденти в росіян через літеру "Z": коротко

  • Незадоволені нападом Росії на Україну неодноразово "допомагали" жити тим, хто підтримує російську пропаганду. Так, буквально нещодавно у Казахстані росіян, які приїхали до них в країну, змусили здерти зі скла автівки літеру "Z". Відео з місця події дивіться тут
  • Окрім того, це далеко не перші вчинки проти пропаганди та нападу Росії на Україну. Буквально перед новорічними святами 2022 року у центрі Москви партизан залив червоною фарбою, що символізує кров, так звану "Z-інсталяцію". 
  • Восени 2022 року в російському Омську підпалили автомобілі з Z-символікою. Тоді спалахнули декілька машин. Вони вже не підлягали відновленню. 

Автор: Діана Квасневська