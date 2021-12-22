Москві вдалося на рівні Байдена перевести порядок денний на свою користь, – Піонтковський

Росія вважає, що відтепер гра на світовій арені буде за її правилами. Джо Байден зробив 2 вигідні для Москви заяви.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист та політолог Андрій Піонтковський. Він зазначив, що лідер США пообіцяв рекомендувати Україні дотримуватись мінських домовленостей.

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"Ці заяви Росія виривала з США впродовж пів року. Пам'ятаєте, як на конференції в Женеві Путін сказав, що йому здається, що Байден згоден з ним у питанні мінських угод і тим, що вони є альтернативою. Через 2 годин Байден сказав щось подібне й на своїй пресконференції", – сказав Піонтковський.

За нове божевілля Росії є відповідальні

Піонтковський розповів, що вже 21 грудня на пресконференції міноборони Росії Путін проговорився, що ледь не сам Байден його попросив організувати перемовини щодо нібито загроз для Кремля. Політолог додав, що раніше перед Білим домом Байден сказав абсолютно божевільну річ, що домовиться про саміт провідних країн НАТО і Росії.

Москві вдалось на рівні Байдена перевести порядок денний на свою користь. Байден казав не про злочин Росії проти України та Грузії, а якісь загрози для неї з боку Заходу. Згадайте окупацію Криму й це "страшне" НАТО. Всі його керівники, починаючи з Обами, дзвонили Турчинову й іншим українським лідерам і вмовляли не стріляти. Андрій Піонтковський Політолог

За словами Піонтковського, заяви Байдена на брифінгу із Джоном Салліваном, який забезпечує зв'язок Байдена й Москви й поступки, надзвичайно оживили російську верхівку. Він додав, що все божевілля повністю на відповідальності цих двох людей.

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