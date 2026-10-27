Путін готується до самітів: Москва на три дні залишиться без мобільного інтернету

У Москві з 27 по 29 жовтня суттєво обмежать роботу мобільного інтернету. Влада Росії пояснює рішення "гарантуванням безпеки" під час міжнародних самітів за участю Володимира Путіна.

РосЗМІ пишуть, що 27 та 28 жовтня зв'язок вимикатимуть з 11:30 за московським часом, а 29 жовтня – з 09:30. У цей період користувачам будуть доступні лише сервіси з білого списку, а також голосовий зв'язок, домашній інтернет і Wi-Fi.

Що відомо про обмеження зв'язку в Москві

Обмеження запроваджують через проведення "Форуму країн-експортерів газу" (ФКЕГ) та саміту "Росія – Африка".

Газовий форум розпочнеться 27 жовтня в Центрі міжнародної торгівлі о 12:45, де з промовою виступить диктатор Путін.

Саміт Росія – Африка триватиме 28 – 29 жовтня. У межах цього заходу президент країни-терористки планує провести понад 20 двосторонніх зустрічей з іноземними представниками.

Раніше російська влада неодноразово вимикала мобільну мережу, пояснюючи такі кроки необхідністю протидії українським безпілотникам. З початку осені Збройні сили України суттєво збільшили інтенсивність атак на об'єкти у Московському регіоні.

Один із наймасштабніших нальотів стався 23 жовтня, коли атака паралізувала роботу всіх чотирьох аеропортів столичного авіавузла. Через загрозу тоді також провели термінову евакуацію з хмарочоса у "Москва-Сіті", де розташовані офіси Мінцифри, Мінекономрозвитку, Мінпромторгу Росії та інших державних відомств.

Складна ситуація для російської авіації спостерігалася й 24 жовтня.