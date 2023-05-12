Москву охопили пожежі: горить завод з виробництва двигуни для МіГів та склади біля ТЕЦ

У Москві 12 травня спалахнули одразу кілька пожеж. Вогонь охопив територію машинобудівного заводу імені Чернишова, де виготовляють двигуни для літаків МіГ.

Як зазначають росЗМІ, внаслідок пожежі на заводі Чернишова постраждали 3 людини. Зауважимо, що саме на цьому підприємстві виготовляють двигуни для літаків МіГ.

Дивіться також Чорна хмара закрила небо: у Норильську спалахнула масштабна пожежа

Пожежа на заводі Чернишова

Загоряння виникло в одній з будівель підприємства на Вишневій вулиці близько 4 ранку. У кабінеті на другому поверсі загорілися особисті речі та меблі на площі близько 15 квадратних метрів, від вогню пішло сильне задимлення приміщення. Рятувальники, які прибули на місце, ліквідували пожежу, постраждалих передали швидкій.

Горять склади біля ТЕЦ

Сильна пожежа спалахнула також у підмосковному Дзержинському. На вулиці Садовій, попередньо, загорілися шини на складах. За іншими даними, горить підприємство по перероблюванню вторсировини. Поруч розташована ТЕЦ.

Площа загоряння спочатку складала 30 квадратних метрів, але швидко збільшилася до 1,5 тисячі квадратних метрів. На оприлюднених кадрах видно величезний стовп чорного диму, що здіймається високо в небо.

Пожежа у підмосковному Дзержинському: дивіться відео

У Росії постійно щось спалахує

На території країни-агресорки ледь не щодня щось горить. До прикладу:

у ніч на 5 травня у небі над Москвою виднівся стовп диму. Пожежа спалахнула на вулиці Єреванській у районі Царицино. Там палала адміністративна будівля;

4 травня вогонь охопив Ільський нафтопереробний завод. А в ніч на 3 травня гасили резервуар із нафтопродуктами поблизу порту Тамань;

3 травня невідомі безпілотники завдали удар по резиденції російського президента в Москві. У Путіна вигадують про атаку дронів з боку України.

Разом з тим Росія потерпає і від природніх пожеж. Ще на початку травня стихія вирувала у:

Свердловській,

Челябінській,

Курганській областях.

У Курганській області через пожежі ввели режим надзвичайної ситуації. Там тимчасово закрили кілька автодоріг. Авіація МНС Росії ліквідувала частину осередків загоряння в регіоні, проте боротьба з вогнем триває.