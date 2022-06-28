У Москві затримали опозиційного політика Іллю Яшина

У Росії опозиційних політиків залишилось не так багато. Стало відомо, що затримали ще одного з них.

Російські журналісти написали про затримання доволі відомо в Росії опозиціонера Іллю Яшина. Це сталось просто посеред парку, інформує 24 канал.

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Сидів на лавочці і забрали в відділок

Одна з російських журналісток повідомила, що Яшина затримали, коли він гуляв у парку та сів на лавочці. Опозиціонер Яшин є депутатом Красносільського муніципального округу Росії. Затриманого доставили до поліційного відділку "Лужники".

З часом стало відомо, що опозиційного російського політика звинувачують у тому, що не був покірним до представників поліції. Йому дозволили зустрітися з адвокатом.

До цього з Яшиним також траплявся інцидент. Його оштрафували на 30 тисяч рублів, а це 560 доларів, за статтею про "дискредитацію російської армії". Це сталось після його публікації фото 1969 року з протестів проти війни у В'єтнамі.

Ілля Яшин є соратником іншого опозиціонера – Олексія Навального, якого посадили до в'язниці.

Затримання в Росії

Росія не є вільною країною, де ти можеш висловити свою думку і маєш на це право. Путінський режим відслідковує це і затримує чи переслідує. Сміливих людей, які готові відстоювати свободи там дуже мала й навіть мізерна кількість. На початку війни все ж трохи вони виходили на мітинги, але малочисельні, були одиночні пікети. Звісно ж всі розходились після перших затримань. Наприклад, всередині березня на акціях проти війни з Україною за один день затримали 628 людей у 35 містах. У Москві тоді затримали щонайменше 281 людину, у Санкт-Петербурзі – 136.

Як виявилось, затримують у Росії не тільки людей. Виявляється, путінський режим боїться навіть звичайного велосипеда. Як саме він може нашкодити – невідомо. Щоб затримати бідолашний і ні в чому невинний транспортний засіб, знадобилося відразу двоє силовиків. Напевно, велосипед сильно пручався, що його довелося нести. Окрім велосипеда, ще затримували й людей.

Затримують в Росії й одиноких людей, які стоять з плакатами. Н них може й не писати про війну в Україні. Може й не бути натяку на засудження чи щось таке. Наприклад, був випадок, коли поліція затримала дівчину, яка тримала плакат з заповіддю Божою. На ньому писало 6 заповідь – не вбий. Дівчина стояла в Москві біля храму Христа Спасителя. Чому її злякались – невідомо й дивно. Адже росіяни люблять пропаганду про духовні цінності. Також були випадки, коли на громадян Росії складали протоколи через плакати без слів або просто чисті листки паперу.

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