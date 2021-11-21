У Москві заявили про ризик провокацій від України на кримському напрямку

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Олександр Гребенкін говорять чергові твердження про нібито "радикальний націоналізм та русофобію" української влади. Москва продовжує тези про "деструктивну політику".

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Попри 8 рік російсько-української війни, Гребенкін вважає, що Росію безпідставно називають "агресором". Це, за його словами, погано впливає на обстановку на кордоні.

Про яку небезпеку говорять у Кремлі

Російський чиновник заявив, що зросли ризики провокацій на кримському напрямку та щодо об'єктів в Азовському та Чорному морях.

Крім того, Гребенкін каже про канали незаконного переміщення зброї на кордоні, а також – боєприпасів та вибухових речовин. Він говорить й про небезпеку контрабанди наркотиків, товарів, вантажів та паливно-мастильних матеріалів.

Що цьому передувало