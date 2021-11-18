У Москві злякалися спільних військових планів України та Великої Британії

Велика Британія має намір надати Україні кредит для розвитку та зміцнення Військово-морських сил. Про це дізналися українські ЗМІ ще 13 листопада.

І от через кілька днів відреагувати вирішили й у Росії. Там заявили, що така співпраця Києва та Лондона сприятиме зростанню нестабільності в Європі.

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Військову співпрацю України та Великої Британії у Кремлі бачать як "фактор нестабільності"

Представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова 17 листопада прокоментувала інформацію про підписання масштабної угоди про співпрацю у військово-морській царині між Україною та Великою Британією.

Ми розцінюємо цей факт як черговий доказ нарощування британської військової активності у країнах, які межують з Росією. Зокрема, в Україні,

– сказала Захарова.

Загалом поведінку Лондона вона назвала:

"Фактором нестабільності", причому аж у всій Європі.

І кроками, які "створюють реальні ризики для регіональної безпеки".

Звісно, представниця МЗС Росії пообіцяла"адекватні заходи" у відповідь, але не розповіла, які саме.

Коротко про військово-морську угоду Києва та Лондона