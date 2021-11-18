У Москві злякалися спільних військових планів України та Великої Британії
Джерело:Интерфакс
Велика Британія має намір надати Україні кредит для розвитку та зміцнення Військово-морських сил. Про це дізналися українські ЗМІ ще 13 листопада.
І от через кілька днів відреагувати вирішили й у Росії. Там заявили, що така співпраця Києва та Лондона сприятиме зростанню нестабільності в Європі.
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Військову співпрацю України та Великої Британії у Кремлі бачать як "фактор нестабільності"
Представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова 17 листопада прокоментувала інформацію про підписання масштабної угоди про співпрацю у військово-морській царині між Україною та Великою Британією.
Ми розцінюємо цей факт як черговий доказ нарощування британської військової активності у країнах, які межують з Росією. Зокрема, в Україні,
– сказала Захарова.
Загалом поведінку Лондона вона назвала:
- "Фактором нестабільності", причому аж у всій Європі.
- І кроками, які "створюють реальні ризики для регіональної безпеки".
Звісно, представниця МЗС Росії пообіцяла"адекватні заходи" у відповідь, але не розповіла, які саме.
Коротко про військово-морську угоду Києва та Лондона
- 13 листопада ЗМІ повідомили, що у переддень посол України у Великій Британії Вадим Пристайко підписав рамкову угоду з британцями. У ній мовиться про надання кредиту на будівництво 8 ракетних катерів, придбання Україною у британців 2 тральщиків та створення в Україні 2 військово-морських баз. Сума кредиту чималенька – 1,7 мільярда фунтів стерлінгів на 10 років.
- Через кілька днів, 16 листопада, у Києві Президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою міноборони Великої Британії Беном Воллесом. Під час зустрічі сторони також обговорили питання військової співпраці, особливо у розбудові флоту.