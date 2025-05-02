"Дерева валяться одне за одним": рекордний снігопад накрив Москву та область

2 травня Москву і область потужно засипало снігом. У столичному регіоні побито рекорд опадів 116-річної давнини.

У Москві опівночі почався "зливовий сніг". За слова метеоролога, за ніч у столиці випало 14 мм опадів або 22% від усієї норми травня. Сніг повалив дерева та спричинив затори на дорогах, передає 24 Канал.

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Російську столицю і околиці засипало снігом

Як пишуть російські пабліки, найбільше постраждав Зеленоград – один із 12 адміністративних округів Москви. Щонайменше 20 дерев вночі обрушилися на припарковані у дворах автомобілі. У районі Матушкіно обірвані дроти електропередач.

Засніжені Москва та область / Фото соцмережі

Ось це доброго ранку нам 2 травня. Прокинулася від тріску. Точніше навіть від пострілів, потім тріск. Не збагну, що відбувається: дивлюся, дерева валяться одне за одним,

— розповіла одна із мешканок міста.

Через мокрий сніг уночі в Московській області понад 26 тисяч людей залишилися без світла, повідомив тамтешній губернатор Андрій Воробйов.

Через негоду вийшли з ладу 4,4 тисяч трансформаторних підстанцій. Найбільше дісталося Талдому та Дмитрову. Були проблеми і на залізниці – дерева попадали на Савелівському напрямку, пошкодивши електромережі та перекривши колії. На всіх проблемних ділянках у регіоні працюють 2 сотні ремонтних бригад.

Поки що повідомлень про постраждалих людей не надходило, але до обіду обіцяють дощ, а отже – ожеледицю.

Що коїться у Москві та Підмосков'ї: дивіться відео

Нагадаємо, що уночі Росія та окуповані території зазнали нальоту понад 120 дронів. Особливо гучно і вибухово було у Криму.