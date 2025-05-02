"Дерева валяться одне за одним": рекордний снігопад накрив Москву та область
- 2 травня Москву і область накрив рекордний снігопад, який побив 116-річний рекорд опадів.
- Снігопад повалив дерева, спричинив затори та залишив понад 26 тисяч людей без світла.
2 травня Москву і область потужно засипало снігом. У столичному регіоні побито рекорд опадів 116-річної давнини.
У Москві опівночі почався "зливовий сніг". За слова метеоролога, за ніч у столиці випало 14 мм опадів або 22% від усієї норми травня. Сніг повалив дерева та спричинив затори на дорогах, передає 24 Канал.
Дивіться також Вибухова ніч у Криму та Росії: окупанти зізналися, скільки БпЛА на них летіло
Російську столицю і околиці засипало снігом
Як пишуть російські пабліки, найбільше постраждав Зеленоград – один із 12 адміністративних округів Москви. Щонайменше 20 дерев вночі обрушилися на припарковані у дворах автомобілі. У районі Матушкіно обірвані дроти електропередач.
Засніжені Москва та область / Фото соцмережі
Ось це доброго ранку нам 2 травня. Прокинулася від тріску. Точніше навіть від пострілів, потім тріск. Не збагну, що відбувається: дивлюся, дерева валяться одне за одним,
— розповіла одна із мешканок міста.
Через мокрий сніг уночі в Московській області понад 26 тисяч людей залишилися без світла, повідомив тамтешній губернатор Андрій Воробйов.
Через негоду вийшли з ладу 4,4 тисяч трансформаторних підстанцій. Найбільше дісталося Талдому та Дмитрову. Були проблеми і на залізниці – дерева попадали на Савелівському напрямку, пошкодивши електромережі та перекривши колії. На всіх проблемних ділянках у регіоні працюють 2 сотні ремонтних бригад.
Поки що повідомлень про постраждалих людей не надходило, але до обіду обіцяють дощ, а отже – ожеледицю.
Що коїться у Москві та Підмосков'ї: дивіться відео
Нагадаємо, що уночі Росія та окуповані території зазнали нальоту понад 120 дронів. Особливо гучно і вибухово було у Криму.