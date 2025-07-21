Москва знову опинилася під водою через зливи: росіяни показали затоплені вулиці

У понеділок, 21 липня, російську столицю продовжує затоплювати. Там уже фіксують 25% місячної норми опадів, а всього до кінця дня очікують до 40%.

Вулиці Москви пішли під воду, водії вимушені покидати автівки. Відповідні кадри поширюють телеграм-канали, передає 24 Канал.

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Що відомо про потоп у Москві?

У Підмосков'ї через негоду обвалився міст, унаслідок чого частина села Алексино, а також СНТ "Верейське" та "Ісьма" виявилися відрізаними від сполучення.

Автомобілі рухаються затопленими вулицями: дивіться відео

У Підмосков'ї затопило ЖК "Римський": дивіться відео

Дороги Москви затопило: дивіться відео

Автівки опинилися під водою: дивіться відео

"Водоспад" у російській столиці: дивіться відео

Росіянам рекомендують громадський транспорт: дивіться відео

Нагадаємо, злива з градом накрила Москву після рекордної температури в 34,6 градуса тепла 12 липня, що перевищила показник 1903 року. Унаслідок негоди підтоплено дороги, повалено дерева, перекинуто тимчасові споруди, зокрема металеві гаражі.