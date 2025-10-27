Деталі зібрав 24 Канал.

Дивіться також Над Росією летимо без перешкод: Буданов розкрив, як наші далекобійні дрони долають ППО ворога

Що відомо про атаку на Москву 27 жовтня?

Росіяни скаржаться, що "ЗСУ другий день поспіль намагаються атакувати Москву".

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про збиття двох безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

Пропагандистський телеграм-канал SHOT інформує, що жителі міста Бронниці та Раменського району Московської області "чули декілька гучних вибухів".

Над підмосковними містами Пущіно та Серпухов нібито літали дрони – про це пишуть у соцмережах:

"Чули звук, нібито як винищувач, злякалися".

"Був гул, схоже на винищувач, але пролетів швидко. Може, реактивний БпЛА".

"Бабахнуло... Думала, в дощ не літають".

Також російські ЗМІ пишуть, що аеропорт Жуковський тимчасово закрито – там було введено обмеження на прийом та виліт повітряних суден.

Водночас у Росавіації заявили, що всі аеропорти столичного регіону приймають та відправляють рейси, а наведена ЗМІ інформація неправдива.

Російські моніторингові канали писали, що дрони можуть летіти на низькій висоті. А під атакою також інші області – Брянська, Калузька, Тульська Жодних фото і відео наразі немає.

Український телеграм-канал Drone Bomber зібрав інформацію щодо можливих маршрутів безпілотників з російських джерел і візуалізував її так:



Приблизні маршрути польоту БпЛА / Drone Bomber

Червона стрілка означає напрямки руху ударних БпЛА, а синя – напрямки руху реактивних БпЛА.

Добре видно, що дрони беруть Москву в кільце, заходячи з різних боків.



Такою була атака у попередній день, 26 жовтня / РосЗМІ

Учора теж була атака

26 жовтня український інфопростір облетіло фото, як мобільні вогневі групи стоять біля Кремля. Донька Кіта Келлога, яка активно підтримує Україну, поглузувала з росіян.

"Стривайте. Мене запевняли, що Росія – це наддержава. "Київ за три дні" перетворилися на двох чуваків, що захищають Москву. Ганьба", – написала вона.

Іще мовилося про те, що окупанти терміново евакуюють авіацію з баз розташування – щонайменше з "Енгельсу-2". 27 жовтня дехто з моніторів писав, що цього дня теж була евакуація авіації, але це швидко спростували.