На Донеччині після вибухів спалахнула пожежа: можлива "бавовна" на складі окупантів
3 травня 2023, 18:11Читать новость на русском
У тимчасово окупованому селищі Моспіне, що на Донеччині, пролунали вибухи. Після цього там спалахнула сильна пожежа.
Схоже, у селищі до окупантів завітала "бавовна". Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.
Важливо "Бавовна" у Мелітополі та Бердянську: прилетіло по базах окупантів
Що відомо про вибухи на Донеччині
Селище Моспіне окуповане росіянами з 2014 року. 3 травня там повідомили про "бавовну". Очевидці оприлюднили кадри масштабної пожежі. На них видно, що в небо піднявся густий чорний дим.
У Моспіне почалась масштабна пожежа після вибуху / фото місцеві телеграм-канали
За попередніми даними, спалахнув склад з боєприпасами російських терористів.
Однак що саме сталося у селищі – поки невідомо. Сподіваємось, що зараз окупантам у Моспіне дуже гаряче.
Пожежа у Моспіне: дивіться відео
До окупантів часто приходить "бавовна"
- Нещодавно у тимчасово окупованому Мелітополі в окупантів трохи пригоріло в місці базування. Місцеві пабліки писали, що є влучання в готель "Привал охотніка", де базувались загарбники.
- Також окупанти повідомляли про два потужні вибухи у Бердянську. Вони підтверджували влучання в аеропорт, де було дуже багато російських військових.
- 27 квітня у Мелітополі була "бавовна". Іван Федоров заявив, що у місті пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що, вочевидь, підірвали Олександра Міщенка – місцевого колаборанта.
- 29 квітня близько о 4:20 у тимчасово окупованому Севастополі пролунали 2 потужні вибухи.
- Так, у Севастополі прилетіло по нафтобазі у Козачій бухті – там почалась масштабна пожежа.