На Донеччині після вибухів спалахнула пожежа: можлива "бавовна" на складі окупантів

У тимчасово окупованому селищі Моспіне, що на Донеччині, пролунали вибухи. Після цього там спалахнула сильна пожежа.

Схоже, у селищі до окупантів завітала "бавовна". Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Що відомо про вибухи на Донеччині

Селище Моспіне окуповане росіянами з 2014 року. 3 травня там повідомили про "бавовну". Очевидці оприлюднили кадри масштабної пожежі. На них видно, що в небо піднявся густий чорний дим.

У Моспіне почалась масштабна пожежа після вибуху / фото місцеві телеграм-канали

За попередніми даними, спалахнув склад з боєприпасами російських терористів.

Однак що саме сталося у селищі – поки невідомо. Сподіваємось, що зараз окупантам у Моспіне дуже гаряче.

Пожежа у Моспіне: дивіться відео

До окупантів часто приходить "бавовна"