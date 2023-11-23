Полювання на бойовиків: Нетаньягу доручив розвідці Моссад ліквідувати лідерів ХАМАС
Беньямін Нетаньягу заявив, що розвідка країни діятиме проти ХАМАС "там, де вони є". Це сигналізує про готовність Моссад діяти й за межами Сектора Гази.
При цьому незабаром має стартувати перемир'я між ЦАХАЛ і ХАМАС задля звільнення заручників. Прем'єр-міністр Ізраїлю не став відповідати, чи операція з ліквідації лідерів бойовиків продовжуватиметься в цей час.
Дивіться також Наразі альтернативи немає: в якому випадку Ізраїль може вийти із Сектора Гази
Ізраїль ліквідовує ХАМАС
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розповів, що наказав зовнішній розвідці ліквідувати лідерів ХАМАС.
Я дав вказівку Моссаду діяти проти лідерів ХАМАС там, де вони перебувають,
– запевнив ізраїльський лідер
Відповідні слова можуть слугувати натяком на те, що ізраїльські сили полюватимуть на бойовиків за межами Гази, зокрема в Катарі. При цьому Нетаньягу не став відповідати на питання, чи дії проти лідерів угрупування продовжаться під час припинення вогню.
Ізраїльський прем'єр-міністр лише наголосив, що після тимчасового перемир'я бойові дії відновляться. За його словами, триватимуть вони поки не будуть досягнуті всі завдання.
Повернемо всіх заручників, ліквідуємо ХАМАС і гарантуємо, що наступного дня після ХАМАС (знищення ХАМАС – 24 Канал) жоден елемент, який підтримує тероризм, виховує своїх дітей для тероризму і платить терористам або їхнім сім'ям, не буде контролювати Газу,
– заявив він.
Метою Ізраїлю є відновлення безпеки як на півдні, так і на півночі – війна закінчиться, коли Газа перестане бути загрозою.
Перемир'я між ХАМАС та ЦАХАЛ
ЗМІ повідомляли, що старт припинення вогню очікувався 22 листопада. Однак через логістичні проблеми із заручниками його сподіваються перенести на п'ятницю 24 листопада. Наразі тривають уточнення деталей угоди.
Перемир'я попередньо триватиме 4 дні – за цей час палестинці мають звільнити 53 ізраїльських заручників. Ізраїль готовий припинити операції ще на два дні за умови, якщо ХАМАС випустить ще 20 полонених.
За інформацією джерел видання NBC News, на першому етапі планують обміняти близько 50 жінок і дітей, яких утримує ХАМАС, на приблизно 150 палестинських в'язнів. При цьому ЦАХАЛ не видаватиме бойовиків, які були засуджені за вбивство.