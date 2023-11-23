Полювання на бойовиків: Нетаньягу доручив розвідці Моссад ліквідувати лідерів ХАМАС

Беньямін Нетаньягу заявив, що розвідка країни діятиме проти ХАМАС "там, де вони є". Це сигналізує про готовність Моссад діяти й за межами Сектора Гази.

При цьому незабаром має стартувати перемир'я між ЦАХАЛ і ХАМАС задля звільнення заручників. Прем'єр-міністр Ізраїлю не став відповідати, чи операція з ліквідації лідерів бойовиків продовжуватиметься в цей час.

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Ізраїль ліквідовує ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розповів, що наказав зовнішній розвідці ліквідувати лідерів ХАМАС.

Я дав вказівку Моссаду діяти проти лідерів ХАМАС там, де вони перебувають,

– запевнив ізраїльський лідер

Відповідні слова можуть слугувати натяком на те, що ізраїльські сили полюватимуть на бойовиків за межами Гази, зокрема в Катарі. При цьому Нетаньягу не став відповідати на питання, чи дії проти лідерів угрупування продовжаться під час припинення вогню.

Ізраїльський прем'єр-міністр лише наголосив, що після тимчасового перемир'я бойові дії відновляться. За його словами, триватимуть вони поки не будуть досягнуті всі завдання.

Повернемо всіх заручників, ліквідуємо ХАМАС і гарантуємо, що наступного дня після ХАМАС (знищення ХАМАС – 24 Канал) жоден елемент, який підтримує тероризм, виховує своїх дітей для тероризму і платить терористам або їхнім сім'ям, не буде контролювати Газу,

– заявив він.

Метою Ізраїлю є відновлення безпеки як на півдні, так і на півночі – війна закінчиться, коли Газа перестане бути загрозою.

Перемир'я між ХАМАС та ЦАХАЛ