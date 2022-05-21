Мости через Інгулець заміновані: як окупанти на Херсонщині готуються до контрнаступу ЗСУ

Окупанти готуються до контрнаступу Збройних Сил України, зокрема і на Херсонщині. Російські загарбники намагаються укріплюватися.

Окрім цього, вони активно заміновують мости. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Замінували мости через Інгулець

За його словами, російські військові фактично припинили пропуск і перевізників, які здійснювали комерційні рейси; і волонтерів, які намагалися завезти на Херсонщину критично важливі товари, зокрема медичні засоби.

Окупанти замінували мости через Інгулець. Річка стає лінією фронту – вздовж від села Іванівка біля Високопілля і до Снігурівки,

– зауважив Молчанов.

Він пояснив, що так загарбники розтягнули лінію фронту. Її активно мінують, розставляють свої блокпости.

Молчанов розповів про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

"Більша частина присутніх окупантів стоїть на блокпостах, а не на лінії фронту, займаються окупаційною службою, контролем місцевого населення, але не обороною", – сказав активіст.

Якість цих окупантів, як він відзначив, доволі низька – це переважно мобілізовані бойовики, погано озброєні.

ЗСУ не буде складно розправитися

Попри мінування, інженерні укріплення, якщо Україна здобуде перевагу в артилерії, засобах коригування артилерійського вогню, то розправитися з ними буде нескладно на тих дорогах.

Наступ, звичайно, буде повільним – через потребу розмінування. Окупанти мінують не лише берега Інгульця й мости, а й польові дороги,

– пояснив волонтер.

Він зауважив, Україна зможе знищити всіх загарбників, які окупувалися, коли їй поставлять необхідну кількість артилерії для ефективних наступів.

Окупанти перешкоджають ЗСУ на Херсонщині

Ворог замінував міст в районі села Давидів Брід Бериславського району. Це окупанти роблять задля того, аби перешкодити нашим військовим.

Окрім цього, окупанти продовжують інженерні роботи, аби обладнати другу лінію оборони. Про це мовиться у зведенні Генштабу ЗСУ за 20 травня.

Російські військові намагаються утримати зайняті рубежі, ведуть розвідку та сконцентровані на логістичному забезпеченні підрозділів.

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Інгулець підживлюється водою з Дніпра – каналом, який називається Дніпро – Кривий Ріг. Якщо рівень водосховища спаде, то Україна зможе перетворити Інгулець на невеличкий струмочок. Він перестане бути серйозною водною перешкодою для нашого наступу. В будь-якому місці буде можливість його перейти чи переїхати.