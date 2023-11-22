На мосту між Канадою і США біля Ніагарського водоспаду вибухнула автівка: є загиблі й поранені

Вдень 22 листопада на контрольно-пропускному пункті США та Канади вибухнув автомобіль. Інцидент стався на мосту через Ніагарський водоспад – Rainbow Bridge.

На місці інциденту вже працюють представники ФБР. За попередніми даними, вибух вже кваліфікували як "спробу теракту".

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На кордоні США й Канади пролунав вибух

На кордоні США й Канади 22 листопада вибухнув автомобіль. Інцидент стався на контрольно-пропускному пункті, що на мосту біля Ніагарського водоспаду, – Rainbow Bridge.

Наразі відомо, що унаслідок вибуху загинуло двоє осіб, які були в салоні автомобіля. Відомо також, що поранення отримав прикордонник. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

На мосту біля Ніагарського водоспаду вибухнув автомобіль: дивіться відео

Нині на місці інциденту працює група ФБР. Видання Fox News, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, стверджує, що це була "спроба теракту". Ймовірно, напад мав бути масштабніших й зловмисники планували вбити багато людей. Втім, офіційні представники влади утримуються від подібних коментарів.

До слова, адміністрація міста Ніагара-Фоллс, що в канадській провінції Онтаріо, стверджує, що автомобіль намагався виїхати з Канади до США. Коли транспортний засіб стояв на пропускному пункті, пролунав вибух.

Дивіться на мапі, де стався, ймовірно, теракт

Після вибуху правоохоронці наказали усім водіям, які перетнули кордон зі США, повернутися в Канаду. У цей час слідчі перевірятимуть усі транспортні засоби на наявність вибухових пристроїв.

Наразі усі чотири наземні пункти пропуску між двома країнами закриті.

На кордоні США й Канади вибухнув автомобіль – більше у галереї

Вибух на кордоні між США й Канадою пролунав напередодні великого державного свята – Дня подяки. Його традиційно відзначають в останній четвер листопада. Цьогоріч День подяки у США святкуватимуть 23 листопада.