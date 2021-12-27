Мотивація у 26 тисяч євро: Хорватія хоче повернути додому емігрантів

Хорватська діаспора мало не більша, ніж населення самої Хорватії. Тож влада країни вирішила спробувати повернути хоча б частину людей на батьківщину.

А для цього вигадала неабияку мотивацію. Кожному емігранту, хто повернеться жити додому, обіцяють виплату у 26 тисяч євро.

До слова, нещодавно Прем'єр Хорватії зустрівся з мером Львова

Емігрантам у Хорватії, які повернуться на батьківщину, виплатять по 26 тисяч євро

Нова програма хорватської влади називається "Я обираю Хорватію".

Її учасники можуть отримати 26 тисяч євро – якщо досі мешкали за кордоном (здебільшого мовиться про інші країни Європейського Союзу), але вирішать повернутися на батьківщину.

на батьківщину. Втім, є ще одна умова – на території Хорватії така людина має ще створити бізнес.

Необхідність втілення такої програми влада пояснює зменшенням кількості населення країни та його старінням.

На початках уряд не розраховує на велику хвилю тих, хто захоче повернутися – мовиться про бодай 4 чи 4,5 тисячі людей. Старт програми намітили вже на 1 січня.

хорватів за приблизними оцінками, як пише Вікіпедія , зараз є приблизно 4,5 мільйона у самій Хорватії та на Балканах загалом. І ще щонайменше стільки ж діаспори у решті світу.

У програмі "Я обираю Хорватію" також мовиться, окрім повернення людей з-за кордону, і про повернення жителів міст до малонаселених сільських регіонів. Таким також даватимуть премію – ті ж 26 тисяч євро.

До слова:

З України, як порахували на Opendatabot, за рік виїхали безповоротно 600 тисяч людей. Це максимум за 11 минулих років.

А от Литва протистоїть нелегальним мігрантам – до 20 січня їм обіцяють по 1000 євро кожному, аби тільки вони повернулися додому.

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