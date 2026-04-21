Потрібно зробити більше для мотивації військових, – Зеленський

Володимир Зеленський зустрівся з Михайлом Федоровим. Президент та міністр оборони детально обговорили питання мотивації українських військових на фронті.

Лідер України наголосив на необхідності прийняти нові рішення щодо мотивації. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про заяву Зеленського?

Президент України повідомив, що 21 квітня говорив з міністром оборони Федоровим. За його словами, досі є невиконані речі, які б допомогли підняти мотивацію військових.

Є речі, які потрібно зробити для більшої мотивації наших військових,

– заявив Зеленський.

Володимир Зеленський повідомив, що питання мотивації – це комплектування підрозділів ЗСУ, а також додаткове фінансування армії.

Глава держави наголосив, що усі обговорені рішення уже готуються.

