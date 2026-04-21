Потрібно зробити більше для мотивації військових, – Зеленський
- Президент Зеленський провів зустріч з міністром оборони та командуванням ЗСУ для обговорення мотивації військових.
- Зеленський наголосив на необхідності прийняття нових рішень для підвищення мотивації захисників.
Володимир Зеленський зустрівся з Михайлом Федоровим. Президент та міністр оборони детально обговорили питання мотивації українських військових на фронті.
Лідер України наголосив на необхідності прийняти нові рішення щодо мотивації. Про це повідомив Володимир Зеленський.
Що відомо про заяву Зеленського?
Президент України повідомив, що 21 квітня говорив з міністром оборони Федоровим. За його словами, досі є невиконані речі, які б допомогли підняти мотивацію військових.
Є речі, які потрібно зробити для більшої мотивації наших військових,
– заявив Зеленський.
Володимир Зеленський повідомив, що питання мотивації – це комплектування підрозділів ЗСУ, а також додаткове фінансування армії.
Глава держави наголосив, що усі обговорені рішення уже готуються.
Нагадаємо, що президент Зеленський заявив про готовність України долучитися до міжнародних зусиль із безпеки в Ормузькій протоці за рахунок морських дронів та експертизи. Таким чином країна може зробити свій внесок у захист регіону й супровід суден.
Україна завершила ремонт пошкодженої ділянки нафтопроводу "Дружба", що дозволяє можливе відновлення його роботи. Президент Зеленський наголосив, що ризик нових атак на енергетичну інфраструктуру з боку Росії залишається.