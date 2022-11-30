Богуслаєва замінить Нікіфоров: Міноборони призначило нове керівництво "Мотор Січі"

Міністерство оборони України призначило нове керівництво "Мотор Січ". Новим генеральним директором відомого українського підприємства, що спеціалізується на виробництві авіаційної техніки, став Олексій Нікіфоров.

Міноборони призначило нове керівництво "Мотор Січі"

Наказом міністра внесені зміни у статут підприємства. Про це свідчить наказ Міноборони, затверджений 28 листопада 2022 року.

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Також було достроково припинено повноваження членів Наглядової ради, голови та членів Ради директорів. Припинені повноваження та звільнений з посади президента акціонерного товариства В'ячеслав Богуслаєв.

Наказом Міністра оборони України Генеральним директором підприємства призначений Олексій Нікіфоров,

– заявили в Міноборони.

Крім того, був обраний новий склад наглядової ради та її голова – заступника міністра економіки України Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання. До новоствореної Наглядової ради підприємства також увійшли:

Роман Коновалов

Сергій Корж

Юрій Пащенко

Юрій Шаповал

Усі зареєстровані зміни містяться в Державному реєстрі. І відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави.

Що відомо про затримання Богуслаєва

Восени тоді ще президенту "Мотор-Січі" В'ячеславу Богуслаєву оголосили про підозру у колабораціонізмі та держзраді. Ба більше, встановили, що він має російське громадянство.

Також з'ясували, що Богуслаєв має індивідуальний податковий номер платника податків у Росії – платить податки державі-агресорці, яка вбиває українців.

Продукцію українського підприємства він надавав росіянам для виробництва та ремонту ударних вертольотів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення.

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