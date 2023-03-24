"Мотор Січ" продавала Ірану авіаційні двигуни: серед компаній – виробник "Шахідів"

Попри санкції проти Ірану, "Мотор Січ" продавала країні авіаційні двигуни. Зокрема, їх закупляли підприємства, причетні до розробки Shahed-171 та Shahed-136. Ними російські окупанти атакують українські міста.

Розслідувачі виявили, що "Мотор Січ" роками вела торгівлю з низкою іранських компаній. Проти них РНБО ввела санкції у березні.

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"Мотор Січ" співпрацювала з цими компаніями вже тоді, коли країни Заходу ввели свої санкції. Документальні докази цього виявили у кабінеті В'ячеслава Богуслаєва – багаторічного президента "Мотор Січі".

Так вдалося встановити, що "Мотор Січ" продавала Ірану товари подвійного використання. Мовиться, зокрема, про двигуни АІ-9 та ТВ3-117. Їх встановлюють на військові гелікоптери: як-от Ка-52. Їх Росія використовує у війні проти України.

Серед цих бізнес-партнерів з Ірану – підприємства, пов'язані з державною військовою промисловістю Ірану та причетні до розробки Shahed-171 та Shahed-136, якими російська армія нині масово обстрілює українські міста,

– мовиться у повідомленні.

"Мотор Січ" торгувала з Іраном / "Радіо Свобода"

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