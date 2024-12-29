У моторошній авіакатастрофі у Південній Кореї майже ніхто не вижив: що відомо про жертв
У Південній Кореї розбився літак авіакомпанії Jeju Air. На жаль, майже всі люди, які були на борту, загинули.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap.
До теми У Південній Кореї розбився пасажирський літак, є багато жертв
Що відомо про жертв авіакатастрофи
У міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї 29 грудня розбився літак. Авіалайнер Jeju Air вилетів за межі злітно-посадкової смуги й зазнав аварії. Як пишуть у мережі, літак врізався в огорожу під час посадки.
Відомо, що рейс 7C2216 Jeju Air летів зі столиці Таїланду – Бангкока. На борту було 175 пасажирів та 6 членів екіпажу. За попередніми даними, майже усі люди, які були на борту, загинули. Врятуватися вдалося лише 2 особам – дві жінки, які були у хвостовій частині літака.
Наразі триває рятувальна операція, тому офіційні дані відрізняються від повідомлень у ЗМІ. Офіційно підтверджено загибель 85 осіб. Пошук інших тіл ще триває.
За попередніми даними, на борту було 2 громадян Таїланду, решта пасажирів – громадяни Південної Кореї.
Ймовірно, причиною авіакатастрофи могла стати несправність шасі. Як пише Yonhap, літак не вдалося посадити з першої спроби, тому повітряне судно намагалося здійснити аварійну посадку. Втім, попри усі намагання, літаку не вдалося знизити швидкість і борт врізався в огорожу.
Крім того, у ЗМІ додають, що несправність шасі могла виникнути через зіткнення з птахом. Один із пасажирів борту надіслав повідомлення своєму родичу, у якому стверджував, що птах застряг у крилі літака.