Моторошна автотроща на Волині: після зіткнення Volkswagen і BMW загинуло 2 людей
Джерело:Zaxid.net
Неподалік від Луцька, у селі Гаразджа 31 жовтня трапилася автопригода з летальними наслідками. Зіткнулися автомобілі BMW та Volkswagen.
У результаті аварії загинуло двоє людей. Ще троє учасників автопригоди отримали травми.
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Що відомо про ДТП біля Луцька
Волинські правоохоронці зауважили, що ДТП сталася неподалік від дитячого табору. Особи загиблих, потерпілих і обставини аварії встановлюють.
Біля Луцька не розминулися BMW та Volkswagen / Фото "Волинські новини"
Упродовж дня на місці дорожньо-транспортної пригоди працювала слідчо-оперативна група. Людей, які постраждали, відправили до Луцької міської лікарні та Волинської обласної клінічної лікарні.
Унаслідок аварії на Волині загинуло 2 людей / Фото "Волинські новини"
Страшні автопригоди в Україні: останні новини
- Водійка автомобіля Infiniti у Харкові 28 жовтня збила пенсіонерку на переході. Стареньку відкинуло під колеса авто, яке їхало навпроти.
- Смертельна ДТП сталася у Харкові також 26 жовтня, коли 16-річний водій пролетів на червоне та врізався у Chevrolet. Подробиці ситуації читайте за посиланням.
- Окрім цього, у ніч на 28 жовтня у селі Ветли на Волині загинула 17-річна дівчина. Водій Mazda не впорався з керуванням та врізався в електроопору.