Моторошна автотроща на Волині: після зіткнення Volkswagen і BMW загинуло 2 людей

31 жовтня 2021 , 23:59
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Джерело:

Zaxid.net

Неподалік від Луцька, у селі Гаразджа 31 жовтня трапилася автопригода з летальними наслідками. Зіткнулися автомобілі BMW та Volkswagen.

У результаті аварії загинуло двоє людей. Ще троє учасників автопригоди отримали травми.

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Що відомо про ДТП біля Луцька

Волинські правоохоронці зауважили, що ДТП сталася неподалік від дитячого табору. Особи загиблих, потерпілих і обставини аварії встановлюють.


Біля Луцька не розминулися BMW та Volkswagen / Фото "Волинські новини"

Упродовж дня на місці дорожньо-транспортної пригоди працювала слідчо-оперативна група. Людей, які постраждали, відправили до Луцької міської лікарні та Волинської обласної клінічної лікарні.


Унаслідок аварії на Волині загинуло 2 людей / Фото "Волинські новини"

Страшні автопригоди в Україні: останні новини

  • Водійка автомобіля Infiniti у Харкові 28 жовтня збила пенсіонерку на переході. Стареньку відкинуло під колеса авто, яке їхало навпроти.
  • Смертельна ДТП сталася у Харкові також 26 жовтня, коли 16-річний водій пролетів на червоне та врізався у Chevrolet. Подробиці ситуації читайте за посиланням.
  • Окрім цього, у ніч на 28 жовтня у селі Ветли на Волині загинула 17-річна дівчина. Водій Mazda не впорався з керуванням та врізався в електроопору.
Автор: Євгенія Пласконь