Моторошна ДТП на Тернопільщині: в аварії загинули дві людини

В Тернопільській області 24 жовтня сталася смертельна ДТП. В результаті аварії загинули дві людини.

ДТП трапилася в ніч на 24 жовтня. За інформацією слідства, водій автомобіля Mitsubishi Galant не впорався з керуванням та вилетів в кювет.

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Машина перекинулася й врізалася в стовп. На момент ДТП в салоні автомобіля перебували чотири людини, усі – жителі селища Козова Тернопільської області.

Водій був нетверезий

30-річний чоловік загинув на місці аварії. Водночас 22-річна дівчина померла в лікарні. В результаті інциденту постраждала ще одна пасажирка, їй ампутували вухо.

Натомість водія автомобіля затримала поліція, чоловіка помістили в ізолятор тимчасового утримання. На момент аварії він був нетверезий.

Проти чоловіка відкрили провадження у статті щодо керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років.

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22-річна загибла, за даними видання te.20minut.ua, 2 роки зустрічалася з водієм автомобіля, який скоїв аварію. Інша дівчина, яка постраждала в ДТП – сестра покійної.

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