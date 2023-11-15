Під завалами можуть бути люди: моторошні кадри з Селидового
У місті Селидове Донецької області, де внаслідок російського удару загинула жінка, поранення отримали ще троє цивільних. Крім того, під завалами усе ще можуть перебувати людей.
Про це ідеться в повідомленні міськради. На місці влучання тривають аварійно-рятувальні роботи. 24 Канал публікує фото з місця подій.
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За попередніми даними, пошкоджено 16 приватних житлових домоволодінь, зруйновано 1 приватний будинок, також частково зруйновано 4-поверховий багатоквартирний будинок, пошкоджено 7 багатоквартирних будинки.
На місці влучання триває розбір завалів / Фото 24 Каналу
Жертви та постраждалі
У міськраді Селидового повідомили, що окрім жертви, ще 3 особи отримали поранення, 4 – можуть перебувати під завалами. Зазначають, що постраждалим надали екстрену медичну допомогу.
Глава МВС раніше розповів, що із пошкодженої квартири на 4 поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.
Таким чином, станом на ранок було врятовано 5 людей.
Рятувальники продовжують пошукові роботи / Фото 24 Каналу
Головне про удар
- Вночі о 00:10 російські окупанти вдарили по Селидовому чотирма ракетами із зенітно-ракетного комплексу С-300.
- Одна з ракет потрапила у багатоповерховий будинок та зруйнувала всі 4 поверхи одного під'їзду.
- Як повідомили в обласній прокуратурі та поліції, одна людина загинула, ще троє містян постраждали.