Під завалами можуть бути люди: моторошні кадри з Селидового

У місті Селидове Донецької області, де внаслідок російського удару загинула жінка, поранення отримали ще троє цивільних. Крім того, під завалами усе ще можуть перебувати людей.

Про це ідеться в повідомленні міськради. На місці влучання тривають аварійно-рятувальні роботи. 24 Канал публікує фото з місця подій.

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За попередніми даними, пошкоджено 16 приватних житлових домоволодінь, зруйновано 1 приватний будинок, також частково зруйновано 4-поверховий багатоквартирний будинок, пошкоджено 7 багатоквартирних будинки.



На місці влучання триває розбір завалів / Фото 24 Каналу

Унаслідок удару пошкоджено щонайменше 16 будинків / Фото 24 Каналу

Жертви та постраждалі

У міськраді Селидового повідомили, що окрім жертви, ще 3 особи отримали поранення, 4 – можуть перебувати під завалами. Зазначають, що постраждалим надали екстрену медичну допомогу.

Глава МВС раніше розповів, що із пошкодженої квартири на 4 поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.

Таким чином, станом на ранок було врятовано 5 людей.

Під завалами зруйнованих багатоповерхівок усе ще можуть бути люди / Фото 24 Каналу



Рятувальники продовжують пошукові роботи / Фото 24 Каналу

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