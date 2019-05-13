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      Моторошні напади та ймовірне вбивство: чим закінчилися резонансні справи харківських активістів

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      Справи харківських громадських активістів заслухали на виїзному засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Йдеться про побиття членів місцевого антикорупційного центру та загибель еко-активіста Миколи Бичка.

      Напади на Дмитра Булаха та Євгена Лісічкіна

      На Дмитра Булаха напали ще влітку 2017 року. Він – керівник Харківського антикорупційного центру. Чоловіку пробили голову неподалік від дому. Нападника й організатора поліція затримала, але суд щодо останнього навіть не дійшов до суті справи. Замовника взагалі поки що не знають.

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      Чому на Дмитра Булаха напали? За його словами, він з колегами займалися деякими актуальними справами, зокрема відновленням Балаклії після вибухів, кооперативною схема Кернеса-Добкіна та невідповідністю декларацій у заступника голови обласної ради. Це певним чином могло стати причиною нападу.

      Дмитро Булах після нападу
      Дмитро Булах після нападу

      У Євгена Лісічкіна історія схожа – восени 2017 року на нього напали біля квартири. Втім, ані виконавців, ані замовників не знайшли. Більше того, самого антикорупціонера звинуватили в інсценуванні. Справу закривали тричі.

      Вбивство Миколи Бичка

      Справу ж загиблого екоактивіста Миколи Бичка, якого знайшли повішеним у лісі улітку 2018 року, взагалі закрили. Слідчі довели, що це було самогубство, але правозахисники наполягають, що чоловіка таки вбили.

      Чому економічна версія не розглядалася взагалі? Не був на момент моєї участі в справі проведений допит осіб, які могли бажати смерті Миколі, який заявляв про істотні мільйонні збитки. Я вважаю, що було зроблено все, щоб підлаштувати суїцидальну версію,
      – наголосив керівник Чугуївської правозахисної групи Роман Ліхачов.

      Загиблий активіст Микола Бичка
      Загиблий активіст Микола Бичка

      На якій стадії розслідування перебувають справи зараз?

      Усі справи заслухали на виїзному засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Його на прохання активістів провели в Харкові.

      Ці три справи керівники правоохоронних органів Харківщини взяли на контроль. У справі Євгена Лісічкіна рекомендували змінити процесуального керівника. Щодо Дмитра Булаха – члени комісії просять правоохоронців зосередитися на пошуку замовників. Рекомендувати ж знову відкрити справу щодо самогубства Миколи Бичка, проте комісія не може, бо рідня загиблого претензій до слідства не має.

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      Теги: Розслідування Новини України Жертви Кримінальні новини Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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