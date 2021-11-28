Моторошний вибух будинку в Новій Одесі: кількість загиблих зросла

Рятувальники виявили тіло ще однієї жертви вибуху в будинку в Новій Одесі, що на Миколаївщині. Загалом моторошна трагедія забрала життя вже двох людей.

Як розповіли рятувальники, тіло загиблого витягли з-під завалів. Знайти його допомогли кінологи із собаками.

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Що відомо про жертв та постраждалих

Станом на ранок 28 листопада жертвами вибуху стали 2 людини – жінка та чоловік. Перша якраз була мешканкою квартири, де пролунав вибух. Медики констатували її смерть. Тіло чоловіка виявили значно пізніше – о 23:25.

Загалом внаслідок вибуху постраждали ще 3 людини. Одного з постраждалого з переломом передпліччя госпіталізували, ще двоє перебувають у шоковому стані. Після обстеження вони відмовилися від госпіталізації.

Успішно евакуювати з будинку вдалося 54 особи.

Наразі підрозділами ДСНС із залученням важкої інженерної техніки (2 крани) тривають роботи з демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуку можливих 2 заблокованих осіб із залученням кінологічної групи,

– додали у відомстві.

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