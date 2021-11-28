Моторошний вибух будинку в Новій Одесі: кількість загиблих зросла
Джерело:ДСНС
Рятувальники виявили тіло ще однієї жертви вибуху в будинку в Новій Одесі, що на Миколаївщині. Загалом моторошна трагедія забрала життя вже двох людей.
Як розповіли рятувальники, тіло загиблого витягли з-під завалів. Знайти його допомогли кінологи із собаками.
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Що відомо про жертв та постраждалих
Станом на ранок 28 листопада жертвами вибуху стали 2 людини – жінка та чоловік. Перша якраз була мешканкою квартири, де пролунав вибух. Медики констатували її смерть. Тіло чоловіка виявили значно пізніше – о 23:25.
Загалом внаслідок вибуху постраждали ще 3 людини. Одного з постраждалого з переломом передпліччя госпіталізували, ще двоє перебувають у шоковому стані. Після обстеження вони відмовилися від госпіталізації.
Успішно евакуювати з будинку вдалося 54 особи.
Наразі підрозділами ДСНС із залученням важкої інженерної техніки (2 крани) тривають роботи з демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуку можливих 2 заблокованих осіб із залученням кінологічної групи,
– додали у відомстві.
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Потужний вибух на Миколаївщині: головне
- 27 листопада у п'ятиповерхівці міста Нова Одеса стався вибух. За попередньою інформацією, причиною інциденту став вибух газу.
- Він був настільки потужним, що зруйнував 2 квартири на четвертому і 2 квартири на п'ятому поверхах.
- Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом вибуху.