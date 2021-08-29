Моторошний випадок з хлопчиком на Черкащині: бабусі дитини оголосили про підозру

У Черкасах поліцейські оголосили про підозру жінці, яка залишилась без медичної допомоги 7-річного хлопчика. Поки що дитина у важкому стані перебуває в реанімації – з жахливими травмами.

Правоохоронці кажуть, жінка бачила, що хлопчик – у дуже поганому стані і не звернулась по допомогу до лікарів. Підозрювана начебто сама надавала медичну допомогу дитині.

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У поліції перерахували травми, які отримав хлопчик:

Травма голови – найімовірніше від падіння.

Подряпини на кінцівках.

Інші тілесні пошкодження – походження яких має встановити експертиза.

За таку жорстокість та байдужість жінці загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Незабаром суд обере запобіжний захід для підозрюваної.

Бабуся стверджувала, що хлопчик упав з купи цегли

Зазначимо, що дитину госпіталізували з жахливими травмами. Бабуся стверджувала, що хлопчик впав з купи цегли, проте лікарі не повірили та викликали поліцію. Як написав у соцмережах депутат облради Олег Петренко, хлопчик кілька днів був без свідомості, у нього пролежні, а також відсутня частина губи, вух та статевого органа, також на тілі – сліди від опіків від сигарет.

Підозрювана – нерідна бабуся хлопчика

Раніше у ЗМІ повідомляли, що ймовірно, дитину у непритомному стані погризли собаки. Мати і батько хлопчика на час трагедії перебували у Києві – на операції. Хлопця залишили у бабусі та дідуся. Вони, проте, йому не рідні, адже це син невістки від першого шлюбу.

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У сімейної пари, в якої залишили дитину, були проблеми з законом. Вони розводили алабаїв, голодні собаки раніше вже нападали на місцеву жительку. З нелегального розплідника собак вже вилучали. Проте згодом чоловік та жінка завели знову тварин.