Моторошний збіг: у мережі згадали доленосний твіт Алека Болдвіна після вбивства Гатчінс

Американський актор та комік Алек Болдвін, який випадково застрелив українку Галину Гатчінс, 4 роки тому опублікував доленосний пост у своєму твітері. Зірка цікавилася почуттями людей, які скоюють вбивство з необережності.

За жахливим збігом обставин, Болдвін зміг відчути емоції цих людей на собі.

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Який твіт розмістив Болдвін 4 роки тому

На особистій сторінці у твітері актор поширив новину про те, що поліцейський у США випадково застрелив підозрюваного. Відомо, що офіцер бився зі злочинцем на стоянці біля магазину. Помітивши, що той потягнувся до пояса зі зброєю, представник закону почав оборонятися і випадково застрелив нападника.

Статтю з відео, яка розповідає про трагедію, Алек поширив у своєму блозі, написавши, що йому цікаво, що відчуває людина, коли вбиває випадково.



Допис Алека Болдвіна / Скриншот з твітеру зірки

Моторошності посту додав той факт, що один з коментаторів побажав автору не хвилюватися, адже він скоро відчує це на собі. Люди, які знайшли ці слова після нещасного випадку на зйомках "Іржі", припустили, що цей твіт був пророчим.



Моторошний коментар під постом / Скриншот з твітеру Алека Болдвіна

Що відомо про трагедію на знімальному майданчику

Американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета жінку-оператора і поранив режисера.

Обох у важкому стані госпіталізували до лікарні. На жаль, операторку Галину Гатчінс врятувати не вдалося, вона померла.

Жінка була родом з України. Гатчінс виросла на радянській військовій базі за Полярним колом. Здобула освіту в Україні, а згодом переїхала до США. Там її називали "висхідною зіркою" кінематографу.

Прессекретар Болдвіна повідомив інформаційному агентству AP, що інцидент стався через неправильне запалювання рушниці.

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Зйомки припинили, Болдвіна допитали поліцейські. Жодних звинувачень у справі поки не висунули. Поліція проводить розслідування.