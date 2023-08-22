Йдеться про сотні мільярдів: СБУ знаходить і арештовує майно росіян в Україні

Служба безпеки України вже арештувала майно росіян на суму понад 190 мільйонів гривень. Зокрема спецслужба знайшла й активи російського генерал-полковника Капашина.

Росіяни втрачають мільярди й уже змушені платити зі своєї кишені за війну проти України, повідомляє політолог Тарас Загородній. Як експерт прокоментував арешти СБУ – розповідаємо далі у матеріалі.

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Російські олігархи втрачають величезні гроші

Російські олігархи через війну в Україні втрачають мільярди. СБУ знаходить та націоналізовує майно й активи громадян країни-агресора.

Олігарх Усманов "схуд" майже на 2 мільярди. Також Україна націоналізувала заводи російського олігарха Дерипаски, загальною вартістю 10 мільярдів гривень. Сподіваюсь, за цією схемою піде і європейське майно російських олігархів. Крім того, за свою антиукраїнську діяльність були змушені заплатити в буквальному сенсі цього слова Новинський, Табачник, Медведчук та інші проросійські політики,

– підкреслив Загородній.

Ще одним підтвердженням цьому, на думку експерта, є арешт СБУ активів російського генерал-полковника Капашина. "Чергова історія "на мільярд" з Полтави. Російський армійський генерал Валерій Капашин володів тут фактично половиною міста. Звичайно володів не сам, а переписав майно на доньку і зятя, які за пару днів до вторгнення втекли у Росію. Серед його активів, вартістю понад мільярд гривень були готелі, ресторани, офісні центри та торговельно-розважальні комплекси. Гроші від своїх схем в Україні генерал виводив у Росію. Тепер все це арештоване СБУ майно вже буде працювати на нашу державу, а не на ворога", – повідомляє політолог.

Одне з ключових завдань СБУ Малюка, за його словами, – повне очищення України від російського впливу. Жоден російський олігарх чи колаборант не має заробити в Україні жодної гривні.

Ніякі схеми приховування і переписування майна не мають працювати! І жорсткі дії Служби, які ми бачимо, – максимально важливі для держави,

– резюмує Загородній.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ арештувала на Полтавщині майно російського генерала Капашина. Мовиться про суму у понад 1 мільярд гривень.