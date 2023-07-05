"Я нє панімаю": у Харкові п'яний водій спричинив ДТП з військовими й влаштував мовний скандал

У Харкові стався новий скандал через російську мову. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння "підрізав" автомобіль військових. Ба більше, він змушував їх розмовляти мовою країни-агресора.

Про інцидент повідомляють місцеві телеграм-канали. За попередніми даними, є постраждалі унаслідок аварії, повідомляє 24 Канал.

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Чоловік вимагав, щоб з ним розмовляли російською

У мережі повідомляють, що 3 липня у Харкові сталася ДТП. Чоловік "підрізав" автомобіль військовослужбовців, який унаслідок зіткнення перекинувся. За попередніми даними, один із військових постраждав і був госпіталізований, інший чоловік – отримав поранення. Проте ситуація ускладнилася тим, що винуватець аварії втік з місця ДТП.

Проте правоохоронцям вдалося розшукати порушника. Втім, коли його почали допитувати, спалахнув скандал через російську мову. Чоловік почав кричати, що живе понад 50 років у Харкові – і це "російськомовне місто". Ба більше, він почав змушувати всіх інших також розмовляти мовою окупанта.

Російською мовою говори, ти у Харкові знаходишся. Ти у східній Україні,

– влаштував істерику харків'янин.

Окрім того, у мережі стверджують, що чоловік на відео – прихильник "русского міра". Коли почалося повномасштабне вторгнення, він буцімто говорив, "як буде добре". Також користувачі стверджують, що неодноразово вчиняв злочини – проломив грудну клітину виховательці в дитячому садочку, зламав носа сусідці, побив двох неповнолітніх дівчат. І за це, як стверджують у мережі, чоловік не поніс покарання.

Що говорять у поліції з цього приводу

У пресслужбі патрульної поліції Харкова в коментарі 24 Каналу заявили, що на момент складання матеріалів ДТП за медичною допомогою ніхто не звертався. Чоловіка, який вчинив аварію нині розшукали та склали на нього адміністративний протокол.

На чоловіка склали адміністративний протокол за залишення місця ДТП, за її вчинення,

– наголосили у пресслужбі.

Крім того, у відомстві наголосили, що порушник відмовився проходити експертизу щодо стану алкогольного сп'яніння. Через це також склали адміністративний протокол.

Таксист влаштував скандал через російську мову

Днями раніше у Харкові стався скандал між водієм таксі та пасажиркою. Дівчина попросила чоловіка вимкнути російську музику. І хоча водій дослухався до прохання, проте влаштував справжню істерику.

Він заявив, що українською мовою в Харкові не розмовляють, адже це "російськомовне місто". Крім того, водій порадив дівчині "їхати на западенщину". Проте на цьому його "тирада" не припинилася. Він відкрито почав критикувати Україну й навіть заявив, що "такої країни не існує".

Проте вже наступного дня у мережі з'явилося відео, на якому чоловік перепрошував за свої слова.