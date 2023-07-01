"Україна – країна 404": у Харкові таксист Bolt влаштував скандал через російську музику

Між пасажиркою та таксистом Bolt виник скандал через російську музику та мову. Дівчина намагалася пояснити свою позицію, проте у відповідь почула, що музика повинна бути "внє палітікі".

Про інцидент харків'янка розповіла у соцмережах та опублікувала відео, на якому водій критикує країну та мову. Окрім того, таксист нахамив дівчині й порадив їхати "на западенщину", повідомляє 24 Канал.

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Скандал у харківському таксі

Харків'янка повідомила, що замовила таксі у службі Bolt. Коли дівчина сіла в салон автомобіля, то почула російську музику. На прохання пасажирки вимкнути її, чоловік відреагував, проте після цього почав "розмову" про "принциповість".

Таксист почав скандалити через мовне питання й російську музику. За його словами, Харків – "російське місто", у якому завжди спілкуватися російською мовою. Окрім того, 50-річний таксист стверджує, що йому завжди було "комфортно спілкуватися" мовою окупанта, а музика повинна бути "внє палітікі".

Після цього дівчина почала пояснювати, що, слухаючи російську музику, чоловік підтримує окупанта. Харків'янка наголосила, що виконавці країни-агресора отримують гроші за прослуховування, а потім сплачують податки. З цих надходжень російська влада бере кошти на виготовлення ракет, якими потім завдає ударів по території України.

Проте пояснення дівчини ще більше розлютили чоловіка. Він почав критикувати Україну й заявив, що "такої країни взагалі не існує".

Країни Україна не існує. Це країна 404. Її немає, не існує. Її розірвали, продали. Якась незрозуміла держава,

– почав істерити таксист.

Після свого "виправдання" він порадив дівчині їхати "на западенщину". Буцімто, там вона зможе вільно спілкуватися українською мовою й слухати, що заманеться, а Харків, за словами таксиста, "російськомовне місто".

Таксист виправдовує російську мову та музику: дивіться відео

У службі Bolt відреагували на скандал

Публікація харків'янки почала ширитися мережею, й на скандал відреагували в компанії. У службі таксі заявили, що водія відсторонено від користування сервісом назавжди, адже така поведінка суперечить правилам сервісу та є неприпустимою.

Дякуємо, що звернули нашу увагу на цей інцидент! Проти водія було вжито всіх необхідних заходів, зокрема, його було відсторонено від користування нашим сервісом назавжди, адже така поведінка повністю суперечить правилам нашого сервісу і є неприпустимою,

– наголосили в компанії.

Окрім того, у службі наголосили, що регулярно інформують водіїв щодо обмеження використання музики без згоди пасажирів. Також у компанії забороняють відтворювати треки будь-яких російських виконавців.