Мовний скандал в IT: у компанії пояснили вимогу говорити російською "непорозумінням"

Історія Богдана Мельника набула резонансу 18 січня. Чоловік розповів, як його не взяли на роботу через відмову спілкуватися там тільки російською мовою.

Потенційний роботодавець – білоруська IT-компанія Andersen People – припинила переговори з Мельником. А сталося це, коли той висловив небажання розмовляти з майбутніми колегами у Києві російською мовою.

Також цікаво Жителі Харкова масово скаржаться на російську мову, – Кремінь

Чоловіка не взяли на роботу через відмову спілкуватися російською

Богдан Мельник добре знає англійську, але й російську теж, і не відмовляється спілкуватися нею загалом. Але коли мовиться про роботу, та ще й у Києві – тут питання вже інше.

Чоловік намагався влаштуватися на роботу в білоруську компанію Andersen People саме в київський офіс, але – там вимагали спілкуватися з колегами "только на русском".

Для будь-якої людини, яка має почуття гідності, така ситуація буде обурливою. Багато російськомовних колег мене підтримали. Їх теж обурює така політика дискримінації за мовною ознакою,

– розповів Богдан.

У компанії кажуть – нічого не порушували, просто "було непорозуміння"

У Andersen People впевнені, що у ситуації з Мельником жодного порушення з боку компанії немає.

Було непорозуміння. Вакансія була в команду, в якій також працюють фахівці з Білорусі, Казахстану та Росії. Проблема, гадаємо, в тому, що в кандидата склалося враження, нібито в компанії не розмовляють українською. Хоча насправді йшлося про міжнародну команду окремо взятого проєкту,

– ось так пояснив інцидент співзасновник компанії Олександр Орлов.

До слова, скаргу Богдана Мельника в секретаріаті мовного уповноваженого України не прийняли. Мовляв, це тому, що "заявник не перебуває на цей момент у трудових відносинах із цією фірмою".

уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала цю ситуацію "порушенням принципу недискримінації, закріпленому у статті 24 Конституції й вимог закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

До слова, випадок із Богданом Мельником – непоодинокий. Цього ж дня стало відомо, що ця ж компанія через українську мову відмовила у роботі іншому чоловіку.

Відео до теми: приємний "побічний ефект" закону про українську мову