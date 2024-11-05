Мовний конфлікт у столичній книгарні: правопорушника притягнули до відповідальності

Правоохоронці склали адмінпротокол за статтею про дрібне хуліганство щодо чоловіка, який агресивно відреагував на зауваження про російську мову в кав'ярні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

До теми У Києві в одній із книгарень на дівчину напав чоловік через прохання перейти на українську мову

Мовний конфлікт у книгарні в центрі Києва

Поліція повідомила, що під час моніторингу соціальних мереж було виявлено публікацію, де дівчина розповідає про конфлікт у кав'ярні з незнайомим чоловіком. За її словами, вона зробила зауваження відвідувачу через те, що чоловік спілкувався російською мовою та намагалася зафільмувати його на власний мобільний телефон, на що порушник відреагував агресивно та вирвав з її рук ґаджет.



Працівники правоохоронних органів встановили особу порушника. Ним виявився 44-річний мешканець Київської області. Зазначається, що відносно нього поліцянти склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство.

Крім того, в поліції вказали, що зібрані матеріали будуть направлені Уповноваженому із захисту державної мови для розгляду та притягнення порушника до відповідальності.