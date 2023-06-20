"Понаєхалі": у центрі Одеси двоє жінок накинулися на вуличних музикантів через українську мову

В Одесі вкотре спалахнув скандал на фоні мовного питання. Двоє жіночок накинулися на вуличних музикантів, бо вони співали українською.

Відео з не зовсім адекватною поведінкою жінок з'явилося у мережі, передає 24 Канал. На ньому можна побачити, як вуличний спів перервали ті, кому вухо ріже українська мова.

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Накинулися на музикантів

Конфлікт спалахнув пізно ввечері на Дерибасівській. Вуличні музиканти співали українською пісень, аж раптом до них причепилися двоє жінок.

Відбулася словесна перепалка. Можна було подумати, що їм не сподобався репертуар або ж вони вважають, що музика не на часі. Насправді ж, панянок не задовольнив той факт, що музиканти грають українською. Мовляв, співати і спілкуватися нею можуть лише "приїжджі".

Ролик містить ненормативну лексику, тож не рекомендуємо дивитися його неповнолітнім, вагітним, а також вразливим людям.

Жінки накинулися на музикантів через українську мову в Одесі: дивіться відео

На ролику видно, що одна з жінок у стані алкогольного сп'яніння. Вона й сама це не заперечує. Героїня відео кидалася з кулаками, матюкалася та показувала середній палець. Крім того, викрикувала, що музиканти "понаєхалі".

Боже, як же соромно за цю ******. Особливо, зараз, коли в місті дійсно багато не одеситів – вимушено, трагічно, але тут. Хто втік із захопленого будинку або з будинку, який постійно бомблять. Огидно,

– наголосила Юлія Городецька, авторка ролика.

Жінка зауважила, що незадовго до скандалу у музикантів чомусь документи вирішила перевірити патрульна поліція. Цікаво, що під час самої словесної перепалки правоохоронців поблизу не було.

Зауважимо, що раніше спалахнув скандал у Львові. Хлопець виконував пісні Цоя, за що його затримали.

Згодом хлопця відпустили