У Житомирі помічник продавчині побив жінку через зауваження щодо мови: йому оголосили підозру

Чоловік у Житомирі накинувся на жінку в магазині через те, що вона вимагала обслуговувати її української мовою. Йому було оголошено про підозру.

У четвер, 20 липня, стало відомо, що у Житомирі стався мовний скандал, через який постраждала жінка. Правоохоронці обвинуватили чоловіка у заподіянні потерпілій умисного легкого тілесного ушкодження. Мотивом стало те, що вона зробила в магазині зауваження щодо обслуговування українською мовою.

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Конфлікт через мову в Житомирі

Слід сказати, йдеться в цьому кейсі про частину 1 статті 125 Кримінального кодексу України. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому світить:

або штраф до 67 100 гривень;

або громадські роботи на строк до двохсот годин;

або виправні роботи на строк до одного року.

Слідство встановило, що інцидент стався у приміщенні продуктового магазину, що в одному з мікрорайонів міста Житомира. Відпускаючи м'ясну продукцію українського бренду із Західної України, продавчиня спілкувалася російською мовою з чоловіком, що допомагав їй торгувати.

Власне, цей чоловік зневажливо сказав про місто Бандерівськ, що це "ужасноє, дебільноє названіє". Йому вирішила відповісти покупчиня, зауваживши, що "краще Бандерівськ, ніж умовний московськ".

Також жінка попросила, аби в обслуговуванні працівник магазину послуговувався українською мовою.

На таке зауваження обоє працівників магазину агресивно відреагували та кинулися до потерпілої з лайливими словами. Продавчиня намагалася вибити телефон, яким жінка фільмувала розмову, а 39-річний чоловік схопив потерпілу за руки, аби силою виштовхати з магазину.

Уже була проведена експертиза, яка встановила, що підозрюваний умисно заподіяв 38-річній жінці легкі тілесні ушкодження. У неї зафіксовано синці на обох руках.

Досудове розслідування, за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури, проводить Житомирське райуправління поліції.

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Зазначимо наостанок, що цими днями у Житомирі спалахнув скандал з фанаткою "руского міра". Жінка кричала на весь магазин, що живе в Російській Імперії, тому є підстави припускати, що вона просто-таки божевільна. За її власними словами, вона – Шелєхова Маріна Юріївна родом з Харківщини, однак, очевидно, кінця 19-того століття.