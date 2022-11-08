В Одесі активісти розклеювали наліпки про порушення мовного закону: як реагували порушники

Під час повномасштабної військової агресії Росії проти нашої держави увага суспільства до порушення мовного законодавства загострилася. Люди доволі негативно реагують на порушення.

Такі прецеденти мають місце у містах Одеської та Миколаївської областей. Люди, які зазнали потужних ракетних обстрілів та атак "Шахідів" доволі гостро ставляться до всього російського, в тому числі й до мови агресора. Про це 24 каналу сказала представниця мовного омбудсмена на Півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк.

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Як одесити реагують на зауваження

Присяжнюк розповіла, що вихідними в Одесі активісти провели своєрідний рейд вулицями Одеси. Там, де була зовнішня реклама недержавною мовою, вони розклеювали наліпки про порушення мовного закону.

"Якщо вони заставали співробітників або власників, то проводили з ними просвітницьку роботу, вказували на порушення. На жаль, багато людей не знали, що щось порушують", – зауважила вона.

За словами активістів, більшість людей реагували із вдячністю. Одесити відзначали, що вже збиралися вносити зміни, адже не хочуть асоціюватися ні з чим російським.

На жаль, в цьому плані Одеський регіон був доволі складним, але зараз ситуація змінюється. "Російська пропаганда готувала Одесу до ролі своєрідної "сталіци Наваросії", таким чином її поступово втягували в російську мовно-культурну парадигму. Наслідки ми пожинаємо і до сьогодні", – резюмувала Ярослава Вітко-Присяжнюк.

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В Одесі потрібно замінити усі вивіски

Нещодавно уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вчергове звернувся до Геннадія Труханова з питанням демонтажу вивісок російською мовою. Натомість їх потрібно замінити українськими. Кремінь нагадав, що про це чітко зазначено статті 32 закону про державну мову.

Відомо, що в Одесі кожен другий зі 150 перевірених магазинів є порушником. За словами омбудсмена, ситуація щодо дотримання мовного законодавства в Одесі вкрай обурлива і несприятлива, особливо на тлі того, що агресор використовує російську мову як один з інструментів геополітичної експансії.