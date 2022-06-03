І моя вина є в цьому, і моя маленька куля є в Бучі, – Невзоров про звірства росіян
Російські військові жорстоко знущалися та вбивали мирних людей в Бучі. Росіянин Олександр Невзоров, який днями отримав українське громадянство, визнає, що в цьому є і його вина.
Про це 24 каналу особисто розповів російський журналіст Олександр Невзоров.
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Він визнає, що його вина у нападі Росії на Україну теж є, адже журналіст раніше підтримував цей режим.
Я прекрасно розумію, що і моя вина є в тому, що відбувається. І моя маленька куля є в Бучі, бо і я теж у свій час культивував у багатьох речах цей мерзенний режим та фашизм,
– наголосив Невзоров.
Журналіст наголосив, що раніше він теж хворів цією "чумою великої держави", але зміг від цього вилікуватись та побороти російський фашизм.
Невзоров додав, що з початком повномасштабної війни проти України викреслив зі свого життя багатьох близьких знайомих з Росії.
Зазначимо, що Олександр Невзоров та його дружина Лідія отримали громадянство України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
Хто такий Олександр Невзоров: коротко
- Від початку повномасштабного вторгнення Невзоров засуджує дії Росії та підтримує Україну та ЗСУ. Ще перед війною журналіст покинув територію Росії. Водночас він також не підтримував анексію Криму.
- У березні в Росії проти Невзорова порушили кримінальну справу за дискредитацію Збройних сил агресора. Приводом стало те, що у своїх соцмережах Невзоров опублікував інформацію про обстріл Росією пологового будинку в Маріуполі.
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- Зазначимо, що Олександр Невзоров – відомий російський блогер і журналіст. У 1993 – 2007 роках був депутатом російської держдуми. Свого часу Невзоров був наближеним до Путіна – у 2012 він став його довіреною особою.
- Наразі Невзоров веде свій YouTube канал, де критикує російську владу, дії російської армії та більшість своїх випусків закінчує словами "Слава Україні".
- Цікаво, що Невзоров зауважував, що режим Путіна зламає собі шию, а допоможе йому саме війна проти України. Саме ж вторгнення на територію нашої країни він назвав "дурним, злочинним і шизофренічним".
Дивіться повне інтерв'ю з Олександром Невзоровим: