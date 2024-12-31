"Жили не багато": Залужний розповів про свою родину і перший спогад з дитинства

Колишній головнокомандувач ЗСУ і посол України у Великій Британії Валерій Залужний поділився душевними спогадами про своє дитинство. Він розповів про батьків та бабусю з дідусем, які його виховували.

Свої спогади Валерій Залужний описав у книзі "Моя війна", повідомляє 24 Канал. Він зазначив, що ріс у звичайній радянській родині, яка не була багатою.

Дивіться також "Досвід України безцінний": Залужний назвав основну стратегію перемоги у майбутньому

Залужний поділився спогадами про батьків

У книзі "Моя війна" Валерій Залужний розповідає про те, як він зі звичайного хлопця виріс до головнокомандувача. На початку Валерій Федорович зазначив, що народився в один з липневих днів 1973 року в Новограді-Волинському (нині місто Звягель), Житомирської області. Він пише, що був першою дитиною в молодій сім'ї Клавдії Василівни та Федора Івановича Залужних.

Сімʼя наша була звичайнісінька, радянська. З усіма недоліками, незгодами й радощами, притаманними сімʼям тих часів. Ні ліпші, ні гірші. Жили не багато, радше виживали, і будували разом з країною наше "світле майбутнє". Принаймні я впевнений, що люди так думали,

– йдеться в книзі Залужного.

Валерій Залужний зазначив, він вдячний батькам за те, що дали йому можливість збудувати життя, так, як йому хотілося.

Бабуся і дідусь вплинули на розвиток Залужного як людини

Ще зовсім малим Валерія Залужного віддали на виховання бабусі Уляні Іванівні та дідусю Василю Сергійовичу. Саме вони, за словами колишнього головнокомандувача, дуже посприяли його росту, плекали в ньому людяність і дали відчути, що таке любов, відповідальність і совість.

Валерій Федорович згадав і яскравий момент з раннього дитинства. Він розповів, що одного зимового дня бабуся принесла до теплої хати пташку. Майбутньому головнокомандувачу тоді не було і двох років.

Впевнений, що це мої перші враження, перший шок. Якийсь час ця пташка жила у нас і навіть слухняно дзьобала хлібні крихти, які я їй підкидав. Багато разів, повертаючись в ту хату, я намагався відтворити у спогадах, як годую ту пташку, і завжди на серці ставало тепло. Знав би той кругловидий хлопчик, що чекає на нього попереду,

– написав Валерій Залужний.

Книга "Моя війна" написана для молоді

Першу частину авторської трилогії Валерій Залужний видав у Великій Британії. Він почав працювати над нею у березні 2023 року, ще коли перебував на посаді головнокомандувача ЗСУ. Як пояснює Валерій Залужний, прочитавши його книгу, молодь може збагнути важливу істину про те, що у житті можливо все, якщо дуже цього хотіти. "Війна" у книзі мається на увазі як боротьба з власними страхами, з людьми, які перешкоджають досягати мети, і з обставинами, що стають перепонами у житті.