Велика й ніжна любов пов’язала нас, – Залужний розповів про жінку, яку називав "мамою"

У своїй новій книзі генерал Валерій Залужний поділився зворушливою історією з дитинства, в якій розповідає про жінку, яку він з дитячих років називав "мамою". Мовиться про його тітку Катю.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на книгу Валерія Залужного "Моя війна", яка вийшла друком у грудні 2024 року. Тітка стала опорою та другом для майбутнього головнокомандувача у найскладніші моменти його раннього життя.

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Що розповів Залужний про жінку, яку називав "мамою"

Залужний розповів, що ще малим хлопчиком почав розуміти, що крім батьків, у його житті з'явилася інша важлива постать – молода жінка, яка з часом стала йому не просто родичкою, а стала асоціюватися з мамою.

Велика й ніжна любов повʼязала нас. Мене, карапуза, чиє маленьке сердечко хотіло мами, і її, молоду двадцятипʼятирічну дівчину, яка не мала натоді своїх дітей, але вже була сповнена материнськими почуттями,

– згадує Залужний.

Незважаючи на те, що у Залужного були рідні батьки, його тітка Катя стала його головною опорою в ранньому віці, а її візити приносили малому хлопчику справжнє щастя.

Залужний у книзі розповів про жінку, яку називав "мамою" / Фото 24 Каналу

"Тьотя Катя, "мама", зʼявлялася щораз частіше й частіше. І в ті хвилі очікування її приїзду я журився. Досі памʼятаю своє місце біля вікна, де, засмучений, а іноді в сльозах, чекав на свою Катю. І памʼятаю радість в душі, коли вона поверталася. Вона ніколи не приїжджала з порожніми руками", – йдеться в книзі.

Залужний поділився, що тітка приносила йому великі білі пряники. За його словами, "це було справжнє дитяче щастя".

В той час, як дід працював, його бабця й Катя опікувалися майбутнім головнокомандувачем "мов маленьким божеством".

Також Залужний розповів, що в дитинстві на нього ніхто не підвищував голос та не "пройшовся по тому місцю, на якому можна не лише сидіти".