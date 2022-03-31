"Моя знайома бачила": Лещенко розповів, як росіяни створюють та поширюють недолугі фейки

Росія продовжує воювати з Україною на всіх фронтах. Її пропагандисти активно штампують фейки та поширюють їх не тільки у своїй країні, а й по всьому світу.

Журналіст та народний депутат Сергій Лещенко в ефірі каналу "Рада" розповів, як розрізнити неправдиву інформацію. За його словами, здебільшого у фейків є цікава конструкція мови.

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Російські інформаційні "вкиди"

До прикладу, нещодавно запустили фейк, де біженка розповідає про нібито звірства "Азова". Вона сказала, що в неї є знайома, яка показувала в телефоні ці "звірства", які начебто знімав її знайомий.

Як зазначив Лещенко, аналогічно росіяни працюють у Європі. Минулого тижня вони вкинули в європейський медіапростір через російський емігрантський телеграм-канал фейк про те, що українці в Німеччині побили російськомовного хлопчика до смерті.

Там також мовилось про те, що їх нібито спіймала поліція, але потім відпустила, а дитина померла в реанімації. Через цю брехню місцевій поліції довелось робити офіційне спростування, що це абсолютно вигадана історія.

Як відрізнити фейк

Є одна риса, яка об'єднує фейк про біженку, фейк в Німеччині та інші – вони завжди посилаються на сумнівні джерела, мовляв, моя знайома бачила. Тобто перевіреного джерела – немає,

– заявив Лещенко.

Він додав, що потрібно обов'язково звертати увагу на те, хто саме є першоджерелом. Крім того, чи поширила його, конкретна посадова особа.

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"Якщо ця інформація виглядає сумнівно – найімовірніше це спеціальна інформаційна операція, яку створили з метою або підтримки режиму Путіна зсередини Росії, або частково впливати на український медіапростір", – зазначив Лещенко.

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