У моєї дружини також тут родичі, – окупант розповів, як бомбардувати країну, де живе його мати

Троє полонених російських льотчиків дали 11 березня пресконференцію. Один з рашистів розповів, що в Україні живе його мати.

Російського вбивцю звати Олексій Головенський. Він зазначив, що на території Полтавської області він завжди мав родичів і приїжджав до них.

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"Я приїжджав ще до смерті баби та діда. Якийсь час мій батько доглядав їх. Після їхньої смерті він деякий час був в Україні. Він жив доки продав будинок і переїхав до мене, до своїх онуків", – сказав окупант.

Не було зв'язку

За словами Головенського, у нього та інших російських військових після початку "операції" забрали всі мобільні телефони. Він сказав, що його мама повинна була переїхати в Краснодар.

Але зараз я не знаю, що вони й де вони. Ба більше, у моєї дружини також є родичі в Харкові. Я не літав на такі завдання. Мені показали місто. Я в шоці,

– сказав полонений.

Що відомо про злочини Головенського

Російському льотчику Головенському 32 роки. Він майор. Є уродженцем Хабаровського краю Росії, але жив у тимчасово окупованому Криму. Чоловік командував 1 авіаційною ланкою 1 авіаційної ескадрильї на літаках Су-30СМ.

З 2012 року окупант проходить служив в Криму льотчиком на різних моделях літака Су. Він з 24 лютого зробив 7 бойових вильотів уздовж берегової лінії Чорного та Азовського морів. Його метою було провести радіолокаційну та радіотехнічну розвідку, прикрити зони чергування.

Головенський 5 березня виконував бойове завдання як льотчик на винищувачі Су-30СМ біля Миколаєва з боку Очакова. Проте його збила система протиповітряної оборони Збройних Сил України. Окупанту вдалось катапультуватися, але його затримали.

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