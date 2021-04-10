МОЗ оновило карантинні зони: "жовтою" стала ще одна область

Міністерство охорони здоров'я 10 квітня знову оновило розподіл на карантинні зони. Перелік "жовтих регіонів" поповнила Івано-Франківська область, "червоними" залишаються 12 регіонів.

Відомство вчергове переглянуло карантинний розподіл областей та внесло туди певні зміни.

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Поповнення жовтої карантинної зони

Тривалий час "жовтою" була тільки Херсонська область . Там фіксували низькі показники госпіталізацій та завантаженість ліжок з киснем.

. Там фіксували низькі показники госпіталізацій та завантаженість ліжок з киснем. Від 10 квітня, за версією МОЗ, туди перейшло і Прикарпаття. В області понад місяць діяли суворі карантинні обмеження.

Червона зона карантину

Жорсткі обмеження продовжують діяти в 12 "червоних" регіонах: Київ, Житомирська, Закарпатська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Помаранчева зона

Вона налічує 11 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Черкаська області.

А "зелених" регіонів в Україні немає від початку адаптивного карантину.

Коронавірус та карантин в Україні: коротко

МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні