МОЗ оновило карантинні зони: "жовтою" стала ще одна область

Міністерство охорони здоров'я 10 квітня знову оновило розподіл на карантинні зони. Перелік "жовтих регіонів" поповнила Івано-Франківська область, "червоними" залишаються 12 регіонів.
Джерело:МОЗ
Відомство вчергове переглянуло карантинний розподіл областей та внесло туди певні зміни.
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Поповнення жовтої карантинної зони
- Тривалий час "жовтою" була тільки Херсонська область. Там фіксували низькі показники госпіталізацій та завантаженість ліжок з киснем.
- Від 10 квітня, за версією МОЗ, туди перейшло і Прикарпаття. В області понад місяць діяли суворі карантинні обмеження.
Червона зона карантину
Жорсткі обмеження продовжують діяти в 12 "червоних" регіонах: Київ, Житомирська, Закарпатська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.
Помаранчева зона
Вона налічує 11 регіонів: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Черкаська області.
А "зелених" регіонів в Україні немає від початку адаптивного карантину.Довідка. МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні
Коронавірус та карантин в Україні: коротко
- Станом на 10 квітня коронавірус підтвердили у 1 841 137 українців, за останню добу – 17 463 нових випадків. Від початку епідемії одужали 1 405 826 осіб, на жаль, померли – 36 779.
- Раніше Кабмін продовжив карантин в Україні до 30 квітня. З 24 лютого він став адаптивним, країну знову поділили на зони.