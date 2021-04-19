МОЗ оновило карантинні зони: 13 регіонів "червоних" і лише три "жовтих"

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Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку 13 "червоних" регіонів, 9 "помаранчевих" і 3 "жовтих".

Джерело:

сайт МОЗ

У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу найменше поширилася у Херсонській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. До слова, дві останні вийшли з "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

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Які регіони потрапили до "червоного" списку

У міністерстві вважають, що станом на 19 квітня, "червоними" є Київ та ще 12 областей, а саме:

  • Київська область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Полтавська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернівецька область;
  • Чернігівська область.


Регіони зі значним поширенням COVID-19 / Дані МОЗ

Які регіони є "помаранчевими"

В Україні 9 областей мають "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.

  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Кіровоградська область;
  • Луганська область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область;
  • Черкаська області.
Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.