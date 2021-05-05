МОЗ оновило карантинні зони: кількість "червоних" областей продовжує зменшуватись

Читать новость на русском

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку 6 "червоних" регіонів, 8 "помаранчевих" і 11 "жовтих".

Джерело:

сайт МОЗ

У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу найбільше поширена у Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Також на межі червоної зони перебуває Черкащина.

Читайте також Житомирська область вийшла з червоної зони

Які регіони є "жовтими"

У міністерстві вважають, що станом на 5 травня, "жовтими" є Київ та 10 областей, а саме:

  • Вінниччина;
  • Житомирщина;
  • Закарпаття;
  • Прикарпаття;
  • Київщина;
  • Львівщина;
  • Миколаївщина;
  • Одещина;
  • Херсонщина;
  • Буковина.

Регіони зі значним поширенням коронавірусу / Дані МОЗ

Які регіони є "помаранчевими"

В Україні 8 областей мають "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.

  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Кіровоградська область;
  • Луганська область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область;
  • Черкаська область.
Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.