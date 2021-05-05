МОЗ оновило карантинні зони: кількість "червоних" областей продовжує зменшуватись

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку 6 "червоних" регіонів, 8 "помаранчевих" і 11 "жовтих".

У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу найбільше поширена у Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Також на межі червоної зони перебуває Черкащина.

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Які регіони є "жовтими"

У міністерстві вважають, що станом на 5 травня, "жовтими" є Київ та 10 областей, а саме:

Вінниччина;

Житомирщина;

Закарпаття;

Прикарпаття;

Київщина;

Львівщина;

Миколаївщина;

Одещина;

Херсонщина;

Буковина.

Регіони зі значним поширенням коронавірусу / Дані МОЗ

Які регіони є "помаранчевими"

В Україні 8 областей мають "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Кіровоградська область;

Луганська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Черкаська область.

МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.