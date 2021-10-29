МОЗ оновило карантинні зони: в Україні – лише дві "жовті" області

29 жовтня 2021 , 10:04
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Джерело:

МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл на карантинні зони. В актуальному переліку 15 "помаранчевих", 8 "червоних", 2 "жовтих" і жодного "зеленого" регіону.

У МОЗ звернули увагу на те, що пандемія коронавірусу найбільше поширена на Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині, Рівненщині, Сумщині, Херсонщині.

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Які області є "жовтими"

У міністерстві вважають, що станом на 29 жовтня, "жовтими" є дві області:

  • Закарпатська;
  • Кіровоградська.

Регіони зі значним поширенням коронавірусу / Дані МОЗ

Які регіони є "помаранчевими"

В Україні Київ і 14 регіонів мають "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки.

  • Вінниччина;
  • Волинь;
  • Житомирщина;
  • Прикарпаття;
  • Київщина;
  • Луганщина;
  • Львівщина;
  • Полтавщина;
  • Тернопільщина;
  • Харківщина;
  • Хмельниччина;
  • Черкащина;
  • Буковина;
  • Чернігівщина.
Зверніть увагу! Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалила рішення про переведення Львівської та ще 6 областей до червоної зони з 30 жовтня.
Автор: Олег Васьків