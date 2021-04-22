МОЗ оновило перелік карантинних зон: 13 регіонів – "червоні"

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У МОЗ оновили розподіл українських регіонів на карантинні зони. Станом на 22 квітня "червоними" є Київ та ще 12 регіонів.

Джерело:

МОЗ

Попереджувальний помаранчевий рівень в Україні діє у 9 областях. Натомість жовтий – лише у 3.

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Зауважимо, що МОЗ оновлює цей розподіл щодня. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про карантинні обмеження у регіонах.

Які регіони – червоні 

Станом на 22 квітня у Міністерстві охорони здоров'я визначили "червоними" Київ та ще 12 областей: 

  • Київську;
  • Житомирську;
  • Запорізьку;
  • Львівську;
  • Миколаївську;
  • Одеську;
  • Полтавську;
  • Сумську;
  • Харківську;
  • Хмельницьку;
  • Чернівецьку;
  • Чернігівську.
Зверніть увагу! Водночас за рішенням Державної комісії з питань з ТЕБ та НС  Чернівецька область виходить із червоної зони карантину з 22 квітня.

У помаранчевій зоні:

  • Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.

У жовтій зоні:

  • Закарпатська, Івано-Франківська, Херсонська області.


Ситуація з поширенням COVID-19 в Україні / Джерело: МОЗ 

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