МОЗ оновило перелік карантинних зон: 13 регіонів – "червоні"

У МОЗ оновили розподіл українських регіонів на карантинні зони. Станом на 22 квітня "червоними" є Київ та ще 12 регіонів.

Попереджувальний помаранчевий рівень в Україні діє у 9 областях. Натомість жовтий – лише у 3.

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Зауважимо, що МОЗ оновлює цей розподіл щодня. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про карантинні обмеження у регіонах.

Які регіони – червоні

Станом на 22 квітня у Міністерстві охорони здоров'я визначили "червоними" Київ та ще 12 областей:

Київську;

Житомирську;

Запорізьку;

Львівську;

Миколаївську;

Одеську;

Полтавську;

Сумську;

Харківську;

Хмельницьку;

Чернівецьку;

Чернігівську.

У помаранчевій зоні:

Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.

У жовтій зоні:

Закарпатська, Івано-Франківська, Херсонська області.

Водночас за рішенням Державної комісії з питань з ТЕБ та НС Чернівецька область виходить із червоної зони карантину з 22 квітня.



Ситуація з поширенням COVID-19 в Україні / Джерело: МОЗ

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