МОЗ оновило перелік карантинних зон: 13 регіонів – "червоні"

У МОЗ оновили розподіл українських регіонів на карантинні зони. Станом на 22 квітня "червоними" є Київ та ще 12 регіонів.
Джерело:МОЗ
Попереджувальний помаранчевий рівень в Україні діє у 9 областях. Натомість жовтий – лише у 3.
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Зауважимо, що МОЗ оновлює цей розподіл щодня. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про карантинні обмеження у регіонах.
Які регіони – червоні
Станом на 22 квітня у Міністерстві охорони здоров'я визначили "червоними" Київ та ще 12 областей:
- Київську;
- Житомирську;
- Запорізьку;
- Львівську;
- Миколаївську;
- Одеську;
- Полтавську;
- Сумську;
- Харківську;
- Хмельницьку;
- Чернівецьку;
- Чернігівську.
У помаранчевій зоні:
- Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.
У жовтій зоні:
- Закарпатська, Івано-Франківська, Херсонська області.
Ситуація з поширенням COVID-19 в Україні / Джерело: МОЗ
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