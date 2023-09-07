МОЗ із правоохоронцями перевірить рішення ВЛК після початку повномасштабної війни, – Ляшко

Міністерство охорони здоров'я та правоохоронні органи перевірять рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби, які були видані після початку повномасштабного вторгнення.

Про це у четвер, 7 вересня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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"Спільно з правоохоронними органами працюємо над тим, щоб перевірити певні категорії людей, яким було надано статус обмежено придатних", – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, "вже було відкрито велику кількість кримінальних справ".

Ми перевіримо ті ВЛК, де було виявлено проблеми, перевіримо медзаклади, де було ухвалено високий відсоток рішень про непридатність. Зараз розробляємо алгоритм,

– сказав міністр.

Водночас Ляшко не назвав терміни перегляду рішень ВЛК.

Що відомо про реформування ВЛК