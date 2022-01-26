МОЗ прогнозує до 60 тисяч COVID-хворих в Україні щодоби найближчим часом
Джерело:ТСН
В Україні щодоби можуть реєструвати від 40 до 60 тисяч хворих на коронавірус. У МОЗ вважають, що цих показників країна досягне вже найближчими тижнями.
У середньому щоденна кількість нових випадків зараження коронавірусом буде вдвічі більшою, ніж було під час попередньої хвилі восени. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Сніданку з 1+1".
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Все через штам коронавірусу Омікрон, який нині активно поширюється в Європі. Очільник МОЗ зауважив, що вакцинація залишається дієвою проти нового варіанту вірусу.
Статистика показує, що вакцинація працює і проти Омікрону… Тому і запущена бустерна доза. Після шостого місяця є незначне зниження імунітету після базового курсу щеплення,
– заявив Ляшко
Захворюваність вже зростає
Захворюваність на коронавірус в Україні зростає вже третій тиждень поспіль. Також зросла й кількість госпіталізацій.
Тим часом у МОЗ заспокоюють, що хоч Омікрон і заразніший за Дельту, але протікає набагато легше. Окрім цього, кожного дня проти COVID-19 вакцинуються все більше українців.
Ситуація з коронавірусом в Україні:
Джерело: МОЗ
- За минулу добу, 25 січня, в Україні виявили 24 321 новий випадок зараження коронавірусом. Востаннє таку кількість хворих реєстрували у першій половині листопада.
- Кількість госпіталізованих у порівнянні з позавчорашнім днем зросла удвічі – 3 073 проти 1 507.
- Найбільше нових хворих виявили на Прикарпатті, у Києві, а також у Львівській та Харківській областях.
- На жаль, ще 141 людина померла. Натомість виписали від учора 5 514 пацієнтів.